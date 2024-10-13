Отрезанные руки и голова. Труп ребенка нашли после продажи дома в США

В американском штате Колорадо после покупки частного дома обнаружили отрезанные руки и голову ребенка. По данным полиции, девочка пропала в 2005 году, сообщила газета The Guardian .

«Голову и руки ребенка в морозильной камере нашел человек, который пришел бесплатно забрать оборудование, предложенное новым владельцем недавно проданного дома», — отметили в полиции.

После экспертизы специалисты установили, что останки принадлежали 16-летней девочке, исчезнувшей в 2005 году. При этом она официально не числилась пропавшей без вести.

По факту обнаруженных останков начали расследование. В офисе шерифа также добавили, что новый владелец дома не связан с возможным убийством ребенка.

В апреле житель Перчи нашел в чемодане останки девятилетнего мальчика. В убийстве заподозрили его мать. После изучения записей с камер наблюдения выяснилось, что женщина привезла чемодан с трупом к мусорным контейнерам.