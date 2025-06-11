11 июня 2025 16:22 Дочь многоженца Сухова обвинила его в домогательствах. Что ей пришлось пережить в 14 лет? 0 0 0 Происшествия

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Старшая дочь знаменитого на всю страну многоженца Ивана Сухова решилась раскрыть тайну о своем отце. По словам девушки, он неоднократно подвергал ее сексуальным домогательствам. Первый раз она пережила это в 14 лет, когда Иван решил, что раз жена из нее путная не получится, то хоть «в этом плане» она будет все уметь. Теперь Сухова проверяет СК.

Дочь Ивана Сухова отправили на перевоспитание к отцу Шокирующая исповедь девушки прозвучала в эфире «Пусть говорят» на Первом канале. Анна — самая первая дочь Ивана, сейчас ей 19 лет, уточнил ведущий Дмитрий Борисов. С матерью Ани Сухов разошелся, когда девочке было всего три года, и вскоре после этого начал жить как султан в гареме, Когда Ане исполнилось 14, мать решила отправить ее к Ивану «на перевоспитание». Женщине не нравилось, что у дочки появились плохие привычки. И вероятно, она полагала, что жизнь в «большой патриархальной семье» Сухова сможет исправить подростка.

В тот момент у отца, по словам Анны, было две жены и 14 детей. Мальчики жили в отдельной комнате, девочки — в другой. Также своя комната была у женщин Сухова, плюс его собственное пространство. Продержалась девушка в таких условиях меньше полугода.

Фото: Соцсети Ивана Сухова

«Все, что я сейчас расскажу, — правда. У меня, к сожалению, был не самый лучший образ жизни (девушка начала курить — прим. ред.) и отправили на перевоспитание. В течение этих четырех месяцев происходили вещи не самые приятные. Мне об этом тяжело говорить, но я попробую. Я бы не согласилась так жить. Я бы не хотела. Ни одна его дочь не пошла по его стопам», — подчеркнула она. Сам Сухов, причем, искренне верит, что любая девушка хочет жить в гареме, и очень рассчитывает, что его дети вырастут такими же, как он.

Я сначала не хотела, чтобы у него были проблемы, но пришла, потому что устала уже в этом жить, запуталась… Я там прожила всего четыре месяца: подъем в шесть утра, просыпаешься, готовишь, сидишь с детьми. Мне было 15, меня мама отправила. Но образ жизни мне такой не подходил и много ситуаций случалось. Мне тяжело, очень тяжело об этом говорить… Дочь Ивана Сухова

Поскольку девушка сильно волновалась, ее рассказ пытался направлять Борисов. Среди прочего он поинтересовался у нее, ездила ли Аня отдыхать с семьей отца и не случалось ли еще тогда вещей, которые сильно напугали ее. Девушка подтвердила, что Иван действительно брал ее на отдых почти пять лет назад. «Там уже начиналось… Скажем, были действия полового характера по отношению ко мне. Он сказал: „Дочь, закрой глаза. Вот. Две минуты грубо говоря и это… Мне было 14 лет… Как бы потом уже дошло, что произошло“, — призналась она. «Он заставил тебя прикасаться к нему?» — уточнил Борисов. Аня кивнула и уточнила, что в 15 лет это повторилось, «только уже немножко в другом контексте».

Фото: Соцсети Ивана Сухова

«Когда я к нему переехала, он сказал, что из тебя достойная жена уже не выйдет, так что хотя бы будешь все уметь правильно делать. А спустя месяц сказал, что этого не было, что я придумала и так далее…» — добавила дочь Сухова.

Он хотел, чтобы я с ним жила, и внушил мне, что у меня шизофрения, параноидальное расстройство и так далее. Пакетом душил. Я тогда на две секунды потеряла сознание… Последовательность действий тогда была такая: я приехала на море с ним, нас 10 человек поехало. Мы часто разговаривали. Он говорил, что я живу не лучшей жизнью, начал меня переманивать и решил вот так… И пакет был в первые дни. Ситуация была стрессовая.

Домогательства Ивана Сухова могла пережить и сестра Анны О том, что с ней произошло, Аня не говорила никому, кроме близкой подруги Оксаны. Она появилась в студии вместе с дочкой Сухова и рассказала, что отец Анны пытался заманить в свой гарем и ее — писал ей под видом дочки. «По переписке общались, он выдавал себя за Аню. Хотел заманить и похитить, чтобы я была либо его женой, либо чтобы вышла за многоженца», — подчеркнула Оксана.

Для Анны, по ее словам, Иван тоже хотел именно такого будущего и, «наверное, так хотел подготовить». Отдельно подруга девушки отметила, что развратные действия со стороны мужчины были и по отношению к другим дочерям в этой семье.

Фото: Соцсети Ивана Сухова

«Папа Ани прилагал к ней сексуальное насилие и не один раз. К сестрам так же. Еще одну дочь учил так же. На тот момент ей было 12. Она боится отца», — сказала Оксана. Об этом эпизоде еще до эфира в студии журналистам рассказывала и сама Аня. По ее словам, у нее с отцом даже был спор, что если он позовет другую дочь и попросит сделать то же самое, то она согласится без колебаний. Так и произошло. «И с точки зрения природы — это была как бы норма, он пытался это внушить. И вот она (сестра — прим. ред.) заходит в комнату и делает то, что со мной было. Это было шоком для меня. А мы с ней обговаривали, что хотим замуж побыстрее. Может быть, она хотела уйти из семьи. Он это делал, чтобы сделать из нас хороших жен. А сестра — уже как бы, чтобы мне доказать…» — предположила Анна.

По сути дела, я была бы не самая достойная жена. [И он говорил: ] «Ну хотя бы все уметь будешь». Уметь в плане секса. Дочь Ивана Сухова

По словам Ани, те недолгие месяцы она жила словно под гипнозом и верила ему. Но в какой-то момент, когда Сухову надо было уехать на несколько дней, девушка словно очнулась и поняла, что ей надо бежать оттуда.

Фото: Соцсети Ивана Сухова

Мать девушки, когда дочь вернулась домой, не стала обращаться в полицию, пояснив, что Сухову самому нужна помощь.

Интересно По словам Дмитрия Борисова, Сухов всячески пытался помешать старшей дочери попасть на шоу. Слал жалостливые голосовые сообщения с просьбой созвониться. Одно из них включили прямо в студии. «Куда ты пропала? Ты моя дочь, я за тебя переживаю и люблю всем сердцем, так что все нормально. Отзвонись или отпишись. Соскучился по тебе…» — уверял Иван. По словам Дмитрия Борисова, Сухов всячески пытался помешать старшей дочери попасть на шоу. Слал жалостливые голосовые сообщения с просьбой созвониться. Одно из них включили прямо в студии. «Куда ты пропала? Ты моя дочь, я за тебя переживаю и люблю всем сердцем, так что все нормально. Отзвонись или отпишись. Соскучился по тебе…» — уверял Иван.

Один из гостей студии — психолог и сексолог Сергей Ланг — после рассказа Анны отметил, что в последние годы у него в практике участились случаи, когда девушки и женщины, пострадавшие от подобных вещей совсем в юном возрасте, находят в себе силы рассказать о том, что им пришлось пережить.

«Приходят девочки, приходят женщины, которым 35-40 лет, которые рассказывают, что в подростковом возрасте пережили насилие со стороны отцов. Аня на самом деле просто для меня герой, потому что чем больше таких случаев, когда девочки говорят и борются, тогда таких подонков будут сажать. Ты плачешь, но я вижу в твоих слезах большую силу…» — обратился он к рыдающей дочке многоженца.

Фото: Соцсети Ивана Сухова

Еще один участник обсуждения — депутат Сергей Наумов — признался, что если бы знал обо всем этом во время съемок прошлого выпуска шоу, когда в студии был сам Сухов, то разбил бы ему лицо. «Если бы я знал об этой истории тогда, я бы ему морду набил прямо в студии», — возмутился он. Аня, выслушав реплики из зала, заметила, что ей искренне страшно от того, что будет с детьми, которые растут в семье ее отца.

«Боюсь представить, что с ними будет, когда они попадут в обычную среду. С ними будет очень тяжело работать психологам. Даже я когда жила там, я почти приняла этот образ жизни и считала это нормальным», — призналась девушка.

Интересно Сейчас Сухов живет со своей законной женой Натальей и второй женщиной, которую он тоже называет супругой. С ними живут 16 детей. Всего их у Сухова, по его словам, 30. Сейчас Сухов живет со своей законной женой Натальей и второй женщиной, которую он тоже называет супругой. С ними живут 16 детей. Всего их у Сухова, по его словам, 30.

«Мы папе делали массаж» Одной из тех, кто выслушал признание Ани, была сбежавшая «жена» Сухова Юлия Д. Ее Иван заманил в свой гарем с помощью другой так называемой супруги. Юля поверила всем ее рассказам о том, как у них все чудесно, и переехала вместе со своими маленькими детьми (с отцом малышей она к тому моменту уже рассталась).

По словам Юли, о том, что Аня могла подвергаться домогательствам, она не знала, но если бы ей это было известно, то первым делом она сообщила бы о происходящем в правоохранительные органы.

«Я такого не знала, я в шоке… Но я сбежала по другой причине — он наказывал детей жестоко — обливал водой, бил ремнем. Аню я помню — она приходила в гости. Но мы не общались — он запрещал общаться. Если бы я знала, я бы заявила в полицию», — подчеркнула Юлия. Ее бывшая свекровь и бабушка детей Светлана при этом сообщила о подозрительном эпизоде с ее маленькой внучкой еще в то время, когда они жили у Сухова. Девочка поделилась этой историей с ней по телефону.

«Говорит: „Мы папе делали массаж. С Леной (имя изменено — прим. ред.) вдвоем. Он лежал на кровати в трусах. Но опять же… Ребенку 3,5 года. Он ей мог сказать, что это массаж. А что там было на самом деле... Но два ребенка. Две маленькие девочки. Закрытые в комнате делают массаж…“ — возмутилась Светлана.

Я Юлю полностью понимаю, почему она так быстро согласилась к нему переехать, потому что человек реально владеет огромным даром убеждения. Возможно, поэтому я так это перенесла. И я только недавно поняла… Дочь Ивана Сухова

Вскоре после выпуска передачи стало известно, что многоженца ждет проверка СК.

«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о результатах проверки по озвученным фактам противоправных действий в отношении несовершеннолетних во Владимирской области», — заявили в пресс-службе ведомства.

Также в СК отметили, что ранее семью уже проверяли и уголовное дело в итоге возбуждать не стали. Но теперь — после эфира на Первом канале — региональное следственное управление изучит приведенные доводы. «Девушка совершеннолетняя, понимает, что делает» Сам Сухов случившееся пока толком не прокомментировал. Утром 11 июня 360.ru удалось дозвониться до многоженца, но он быстро оборвал диалог. «Ну, с божьей помощью, все хорошо. [Новости] видел-видел. Извините, сейчас неудобно говорить, я вам перезвоню», — сказал Иван и бросил трубку. Чуть позже в ответ на еще один звонок многоженец сообщил, что общается со следователем и ему снова неудобно говорить, на другие уточняющие вопросы Сухов также отвечать не стал. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская при этом отметила, что дочь Ивана, по ее данным, не подавала на отца официальное заявление в правоохранительные органы об изнасиловании. «Мер никаких предприниматься не будет, пока эта милая девушка официально не напишет заявление. Официального заявления в правоохранительные органы, к сожалению, не было. Это было публичное заявление, но официального заявления она не дала. Но тем не менее СК начал проверку. <… > Девушка совершеннолетняя, понимает, что она делает», — подчеркнула омбудсмен в беседе с 360.ru.