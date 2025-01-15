Сегодня 18:43 Еле ноги унесла. Сбежавшая жена Ивана Сухова рассказала правду о его гареме 0 0 0 Фото: соцсети Ивана Сухова Общество

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Одиозный многоженец Иван Сухов ворвался в медиапространство после скандального интервью блогеру Саше Сулим. Тогда мужчина с гордостью рассказывал о своем быте с несколькими женщинами и толпой детей в трешке. И все-то, по словам Сухова, в его семье всегда было хорошо. Но это была лишь его версия, которая, как оказалось, совсем не бьется с рассказом сбежавшей из этого гарема экс-жены Юлии.

Сколько у Ивана Сухова жен и детей Ивану Сухову 40 лет. У него есть одна официальная супруга — Наталья. С ней он даже повенчался, а после стал приводить в семью новых жен, в какой-то момент их было 12, но девять по неназванным причинам его оставили. Сейчас Иван считает своими женами трех женщин. Детей у Сухова 29, некоторые уже выросли. Супруги Ивана не работают и все внимание уделяют ребятам, которые продолжают жить с ними. Учатся они дома, но посещают кружки.

Это в семье Сухова не запрещается. Сам Иван с сожалением отмечает, что его столько лет демонизируют, а ведь у него «ребятишки есть мастера спорта, кэмэсники, перворазрядники по борьбе».

Фото: соцсети Ивана Сухова

Одна из его жен — Анна Б. — также уверяет, что дети у них растут в атмосфере любви, их проверяют психологи и осмотры говорят о том, что все развиваются по возрасту и у всех позитивное восприятие мира. Правда, прямого ответа на вопрос, отчего же таким счастливым детям не дают ходить в школу, а учат дома, прямого ответа Иван и Анна не дают. Говорят, что это было общее решение, а предположения о том, что они просто боятся, что ребята пожалуются на происходящее дома, отвергают. Ведь жаловаться, по их мнению, не на что. Скоро в семействе ожидается прибавление — ребенка должна родить официальная жена Сухова.

Фото: Unsplash

Где Иван Сухов находит себе женщин Говоря о знакомствах со своими дамами сердца (с некоторыми из них он сошелся на сайтах знакомств), Сухов отмечает, что просто честно говорил им, кто он такой, где работает, что получает немного, но у него есть УАЗ «Патриот» и квартира. Словом, никому райских кущ никогда не сулил. «Я на себя бисер не припудривал», — подчеркивает Иван, что бы это ни значило. Также он гордится тем, что никогда ни в кого не влюбляется. Такие вот принципы. «Я не влюбляюсь в начале отношений вообще ни в каких женщин. Я считаю это неправильным поступком для мужчины, когда ты женщине сердце отдаешь. Вот есть Адам и Ева. Вот он доверился женщине — и что получилось…» — поясняет Иван.

Фото: соцсети Ивана Сухова

Чем занимались все его женщины до встречи с ним, неизвестно. Есть данные лишь об одной — второй жене — раньше она работала следователем, а теперь сидит дома, «деток рожает». Живет семья в трехкомнатной квартире площадью 69,5 «квадрата» в Некрасовке.

Где работает многоженец Иван Сухов и как он содержит семью У Ивана есть свой бизнес по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря. ООО «Преображение» зарегистрировано в его родном городе Александрове. Фирмой многоженец, по данным Life, владеет вместе с бизнес-партнером. В команде в общей сложности шесть человек. По подсчетам издания, в 2023-м ооошка могла принести около 5–5,5 миллиона рублей. Если вычесть из этой суммы зарплаты сотрудников, а остаток поделить на Сухова и партнера, получается, что месячный доход Ивана составляет порядка 100-150 тысяч рублей, предположили журналисты.

Фото: соцсети Ивана Сухова

Можно ли считать эту сумму достаточной для содержания семьи почти в 20 человек, судить не нам. Сам Иван в интервью Сулим уверял, что денег им на все хватает. Правда, без его разрешения никто из жен купить себе ничего не может. Мать Сухова приезжает к нему в гости. Она смирилась с тем, как он живет, но не поддерживает его многоженство. Приезжает исключительно к внукам. «Не выделяет никого особо, но Наталью, кажется, приветствует больше, потому что мы венчанные. У меня прекрасные отношения со всеми детьми. У меня есть несколько сыновей, которые по моей линии пошли», — отмечает Иван.

Фото: соцсети Ивана Сухова

Что рассказала о гареме Сухова его бывшая жена Совершенно иную картину жизни с Суховым в эфире шоу «Пусть говорят» описала его экс-жена Юлия. С ней Иван познакомился в Сети, в июле 2017-го она переехала к нему с маленькими детьми. Причем предварительно с ней разговаривала его вторая жена Анна и уточняла, «стоит ли у них в графе „отец“ прочерк». А уже в августе Иван оформил малышей на себя и начал получать выплаты. «Наверное, у меня была послеродовая депрессия. У меня были маленькие дети, было тяжело, я думала, там будет попроще», — говорит Юля, пытаясь объяснить свое решение жить с Суховым.

Фото: РИА «Новости»

Проще, однако, жить не стало, а скорее наоборот. По словам женщины, такую жизнь невозможно назвать даже гаремом. «Потому что он просто ищет себе женщин по типу жертвы, которые оказались в сложной ситуации. И просто над ними издевается. И еще, когда я там жила, он однажды купил нам паранджу и сказал ходить в ней дома», — поделилась она.

О происходящем Юлия начала писать своей бывшей свекрови Светлане, рассказывала, что детей обливают холодной водой и бьют ремнем, потому что они не хотели учиться писать, когда им было всего по 2,5 и 3,5 года.

Даже когда мы уехали, он говорил: «Я руку на детей никогда не поднимаю». То есть, видимо, только руку он не поднимает, а ремнем бьет. Анин сын постоянно получал, весь был синий, и водой его обливали, и ремнем пороли. Он и Наташу беременную бил. Она потом в очках ходила в солнечных. Юлия

Когда бабушка смогла приехать к ней в гости, она не могла остаться наедине с внуками, чтобы попробовать поговорить с ними, узнать, как они живут на самом деле, не обижают ли их.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / Global Look Press

«Там везде были глаза и уши. Меня не оставляли одну с внуками никак. Я ничего не могла узнать о них, как им — хорошо или плохо. Причем Юля мне говорила, что он ее пугал, что может увезти детей за границу», — возмутилась женщина. В итоге бабушка помогла Юлии разработать план побега. Та записала детей к стоматологу, но вместо этого отправилась на вокзал, где их ждала машина, которую наняла Светлана. Сухов отверг все обвинения бывшей жены Сухов обвинения Юлии в свой адрес категорически отверг. По его словам, сбежавшая жена нагло врет по непонятной причине. А в ответ на слова про избиения заметил, что его в детстве били, и ничего — вроде человеком вырос.

Его вторая жена Анна поддержала мужа, заметив, что Юлия сама сделала свой выбор, никто из них ее не осуждает, но теперь ей, видимо, хочется чувствовать себя комфортно, поэтому и поливает грязью Ивана.

Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com / Global Look Press

«Юля человек хороший, но немного как ребенок, что ли. Инфантилизм в ней очень жив. И когда она сталкивается с трудностями, выбирает путь наименьшего сопротивления. Здесь ей было выгодно стать жертвой», — указала женщина. Так, по ее мнению, Юлия хотела просто убедить себя в том, что во всем виноват именно Иван, чтобы было спокойнее на душе. Ведь так часто делают после развода, продолжила она: убеждают всех и себя, что именно бывший муж — самый плохой.

Как бы то ни было, сбежавшая жена Сухова убеждена, что он просто обманывает всех, рисуя картину счастливой семьи, хотя, по сути, это вовсе не семья, а какая-то тоталитарная секта с диктатором, которого все должны слушаться.

Фото: соцсети Ивана Сухова

«На самом деле он тиран, это вранье, что дети у него счастливые. Он просто заводит детей, чтобы жить на пособия. Никаких вкусняшек им не покупают, фруктов они не видят, ходят в обносках. Он ищет жен, чтобы они ему прислуживали», — отрезала она.

Он жизнь в ад превратит, если что-то скажешь поперек. Иван говорил, что, когда девочки вырастут, он выдаст их вторыми-третьими женами, а если откажутся, и он от них откажется. Про мальчиков то же самое. Что, если они откажутся брать себе несколько жен, могут считать, что родителей у них нет. Юлия

Ребенок Сухова, которого он никогда не видел Уже после бегства Юлия родила от Сухова девочку. Дочку он никогда не видел. Никакую связь ни с ним, ни с его женами она не поддерживает. Иван говорит, что не собирается оскорблять свою бывшую и пытаться увидеть ребенка. В этой ситуации он выбрал стратегию ожидания, чтобы когда-нибудь встретиться и нормально поговорить.

«После скандала мы не общались. Я просто подожду, когда ребенок вырастет, найду, поговорю, порешаем вопрос. Я не пойду против, чтобы ребенку психику не нарушить», — объяснил он.

Фото: соцсети Ивана Сухова

Алименты при этом, по словам Юлии, она не видела от Ивана уже около года. Размер суммы, которую он должен платить, к слову, тоже вызывает вопросы. «Когда я подавала на алименты, он принес бумажку, что четыре тысячи рублей в месяц получает и не может платить такие огромные алименты. И вот — выплаты по 2480 в месяц. И то уже год не платил алименты, наверное», — с улыбкой заметила экс-жена Ивана.

Бывшая свекровь считает цирк с алиментами настоящим позором. Кроме того, по ее словам, Сухов не вернул Юлии даже банковскую карточку, на которой была не такая уж и большая сумма, но от этого ситуация не стала менее неприятной.

Фото: соцсети Ивана Сухова

«Юлька забыла в гареме карточку банковскую свою с 20 тысячами рублей. Иван пошел и снял деньги — знал пароль, выходит. Мы написали заявление в полицию. И знаете что Юле сказали: „Это же ваш совместный семейный бюджет!“» — поразилась Светлана. Женщина отметила, что девушки, оказавшиеся в гареме Ивана, вероятно, попали в него по какой-то наивности или от безысходности. И законной жене Наталье, скорее всего, все это на самом деле совсем не по душе. Но просто деваться уже некуда. «И семеро детей от него. И у Ани своего жилья нет. Была Оля из Чебоксар — убежала, не стала терпеть унижения. У Юльки есть куда уйти — она ушла. А кому некуда, так и будут терпеть…» — не исключила она.