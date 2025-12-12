Сегодня 19:33 «Постоянно бухие». Дети-маугли росли в семье жителей Одинцова, выбросивших из окна котов 0 0 0 Эксклюзив

Происшествия

В Одинцове местного жителя обвинили в том, что он выбросил двух котов с 16-го этажа. Его задержала полиция. Выяснилось, что у него была сожительница и двое детей. Соседи видели родителей постоянно пьяными, а в квартире царила антисанитария. Подробности — в материале 360.ru.

Что известно об убийстве котов в Одинцове 12 декабря Днем 12 декабря пьяный житель Одинцова выбросил двух котов с 16-го этажа ЖК «Гусарская баллада» на Триумфальной, 7. Животные погибли, рассказала 360.ru одна из местных жительниц. «Говорят, с 16-го этажа [выбросили]. Мы все же надеемся, что их накажут», — заявила она. В дежурную часть УМВД по Одинцовскому городскому округу поступило заявление о случившемся. «В результате падения животные погибли. Сотрудниками полиции правонарушитель был доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался 34-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали правоохранители.

Фото: 360.ru

Позже полицейские забрали сожительницу мужчины и ее детей. «Последняя информация: приехали полиция, пожарные, чтобы дверь вскрыть, но, говорят, открыла дверь она сама, потому что они очень быстро вышли, и эту мадам вместе с детьми забрали полицейские, увезли в участок для допроса и для оформления. Мужчину увезли раньше, потому что он в сильном алкогольном опьянении», — рассказала 360.ru соседка Валентина. Она назвала жильца, который выбросил из окна котов, неадекватным. Он и его сожительница постоянно пили.

Мало ли что могут выкинуть, а если им дети в следующий раз помешают? Может, не свои, могут чужие же помешать. Валентина соседка

Как жила семья Валентина рассказала, что жильцы — русские, но хорошо пьющие. «Они часто выкидывают то игрушки, то портфель детский летит, то еще какие-то вещи. Все знают, откуда это все летит», — отметила она. Другая соседка рассказала 360.ru, что ее сын учится с дочкой «прославившейся» семьи. Женщина заселилась в ЖК в прошлом году, и однажды застала дочерей пьющей парочки на полу лестничной клетки. «Говорю: „Вы что здесь делаете? Вы откуда?“ Ну, мы же никого не знаем. Квартира эта съемная, мы сами снимаем эту квартиру. Старшая мне: „Нас не пускают“. Время семь утра, дети с какой-то собачонкой», — добавила она. По ее словам, дети жили в ужасных условиях: в квартире был бардак, дочери ели прямо с пола, а мать ничего не стирала. Младшая девочка в возрасте четырех лет еще не умела разговаривать.

Они алкоголики, сегодня [мать] утром видела. Мне кажется, она наркотики принимает. Потому что у нее настолько белый язык, и она его без конца вытаскивает, обычно у наркоманов такие симптомы внешние. <…> Там дети-маугли. соседка

Старшую дочь у сожителей отобрали — ее отправили к родственникам. Младшая осталась с пьющими родителями. «Они постоянно никакие, бухие. Вонь в подъезде неимоверная, хоть бери и меняй квартиру. И когда открыли дверь, я такого хлама не видела. Там вся мебель порубленная, тарелки, с которых люди едят, на полу. Походу, там вообще стола не было, они с пола ели. Я не знаю вообще, как там живут эти бедные дети», — заявила соседка.

Фото: 360.ru

Она рассказала и о происшествии с животными. «И вот сегодня утром хожу, она [мать] говорит: „Ой, привет. Ты представляешь, что у нас сегодня случилось? Мой выкинул котов с окна. Все, я с ним развожусь“», — поделилась собеседница 360.ru.

Фото: 360.ru

В этой истории ключевое слово — дети. «Дети погибают. Я не знаю, как там можно жить, там бесконечный ор. <…> Там сарай, и кошачьи, и собачьи [испражнения], я не знаю, где там спать. Там тряпки, она же не стирает вообще. В прошлом году у них был отключена электроэнергия, как дети жили?» — возмутилась женщина. При этом ПДН не интересовалась ситуацией, в которой оказались дети, заключила соседка.