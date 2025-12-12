Пьяный житель Одинцова выбросил двух котов с 16-го этажа. Животные погибли

МВД: в Одинцове пьяный мужчина выбросил двух котов из окна

Пьяный мужчина выбросил двух котов с 16 этажа жилого дома «Гусарская баллада» в Одинцове. Об этом 360.ru рассказала местная жительница.

«Я сразу побежала туда. Когда я подошла во второй раз, полиция была на месте. Мужчина сидел в машине полицейского в нетрезвом состоянии. Говорят, с 16-го этажа [выбросили]. Мы все же надеемся, что их накажут», — сказала женщина.

По ее словам, об утреннем происшествии она узнала от соседки.

Заявление о случившемся поступило в дежурную часть УМВД по Одинцовскому городскому округу.

«В результате падения животные погибли. Сотрудниками полиции правонарушитель был доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Им оказался 34-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в подмосковной полиции.

Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего и примут решение по закону.

