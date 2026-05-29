Нападение с вилами и убийство собаки. К чему привели дачные войны в Мытищах
Житель Мытищ Александр заявил, что сосед напал на него с вилами и убил собаку
В мытищинской деревне конфликт соседей из-за пожарного проезда привел к кровавым разборкам и смерти собаки. 360.ru выяснил, что стало причиной «дачных войн», как развивались события и как отреагировали правоохранители.
Предыстория
Все начиналось с бытовой ссоры. Одним из камней преткновения был забор между соседями, который на лишние полметра заходил на территорию одного из них. Но настоящие войны начались из-за пожарного проезда, которым пользовались многие жители деревни.
Как рассказал 360.ru местный житель Александр, занимающийся общественной деятельностью в поселке Пироговском и деревне Пирогово, теща его соседа изначально мешала жителям пользоваться этим проездом.
«Они установили большой камень, перегородив этот проезд. Я год боролся в администрации, <…> чтобы камень убрали. Дальше конфликт шел в вялотекущей форме. Мы уложили здесь плитку, они ее убрали, кидали мне под забор, мы с соседями заново укладывали, потому что здесь низина и вода скапливается», — сообщил Александр.
На майских праздниках он решил благоустроить проезд: выровнял землю и вновь положил плитку. Через некоторое время приехал трактор с наемными рабочими и все разрушил. Александр предположил, что здесь замешаны недовольные соседи. В ответ он на следующий день начал демонтировать тот самый спорный забор между их участками.
Это и стало началом баталии.
Кровавая разборка и гибель собаки
«Выбежали теща и жена [соседа], начали кидать в меня камнями. Чтобы в меня не попали, я отошел. Он выглянул из-за забора, начал что-то кричать. Я спокойно собрал этот мусор, оставил его у себя на участке и стал заниматься своими делами. Днем я вижу, что произошло проникновение на мою территорию: порезан кабель», — вспомнил Александр.
По словам мужчины, за несколько лет до этого сосед также пробирался на его участок и обрезал антенну.
Александр взял мусор и часть земли из-под разрушенного пожарного проезда, бросил соседу под калитку и вернулся домой. Через час он услышал удары по забору и лай своей собаки.
Выбегаю. Резкий удар в калитку — и собака падает со ступенек на землю. Я в шоке, открываю калитку, вижу его (соседа — прим. ред.), он кидается с вилами на меня. Я закрываюсь рукой, а второй достаю перцовый баллончик и прыскаю ему в лицо. Это его не остановило. Он меня повалил на землю, взял кирпич, который рядом лежал, и начал бить меня по голове. По-моему, еще и по почкам, и на этом моменте я потерял сознание. <…> Как видно на камерах наблюдения в церкви, человек абсолютно спокойно загрузил в тележку то, что я ему под дверь привез, взял вилы и пошел убивать сначала собаку, а потом меня.
Александр
пострадавший, житель деревни Пирогово
Придя в сознание, Александр вызвал скорую. Ему диагностировали травмы средней тяжести (рука была повреждена вилами) и сотрясение мозга. Собака три дня пролежала в коме и умерла в ветклинике.
Пострадавший обратился в полицию.
«Сосед — человек обеспеченный, привык все решать деньгами. Когда деньгами не получается, прибегает к физической расправе, как браток из 90-х. А зачинщик, видимо, теща. Собаку жалко», — посетовал Александр.
Борьба за безопасность
Знакомые активиста предали случай огласке, надеясь, что виновникам ничего не сойдет с рук.
Александр отметил, что у соседа есть личные камеры наблюдения, на которые должен был попасть весь конфликт, и надеется, что видеозаписи изымут и изучат.
«Не скажу, что это междоусобица двух соседей за забор. Это именно [борьба] за соблюдение противопожарных норм. Нельзя подвергать опасности жизнь, здоровье других людей и мешать им пользоваться общественной территорией. И я хочу, чтобы собака пострадала не просто так», — резюмировал житель мытищинской деревни.
В свою очередь 360.ru связался с оппонентами, изданию удалось дозвониться, однако данная сторона категорически отказалась от комментариев.
По данным пресс-службы управления МВД по Подмосковью, полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося. Решается вопрос о назначении судмедэкспертизы, по результатам которой примут необходимые решения.