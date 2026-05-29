Нападение с вилами и убийство собаки. К чему привели дачные войны в Мытищах

Житель Мытищ Александр заявил, что сосед напал на него с вилами и убил собаку

В мытищинской деревне конфликт соседей из-за пожарного проезда привел к кровавым разборкам и смерти собаки. 360.ru выяснил, что стало причиной «дачных войн», как развивались события и как отреагировали правоохранители.

Предыстория

Все начиналось с бытовой ссоры. Одним из камней преткновения был забор между соседями, который на лишние полметра заходил на территорию одного из них. Но настоящие войны начались из-за пожарного проезда, которым пользовались многие жители деревни.

Как рассказал 360.ru местный житель Александр, занимающийся общественной деятельностью в поселке Пироговском и деревне Пирогово, теща его соседа изначально мешала жителям пользоваться этим проездом.

«Они установили большой камень, перегородив этот проезд. Я год боролся в администрации, <…> чтобы камень убрали. Дальше конфликт шел в вялотекущей форме. Мы уложили здесь плитку, они ее убрали, кидали мне под забор, мы с соседями заново укладывали, потому что здесь низина и вода скапливается», — сообщил Александр.

На майских праздниках он решил благоустроить проезд: выровнял землю и вновь положил плитку. Через некоторое время приехал трактор с наемными рабочими и все разрушил. Александр предположил, что здесь замешаны недовольные соседи. В ответ он на следующий день начал демонтировать тот самый спорный забор между их участками.

Это и стало началом баталии.