Появились кадры последствий землетрясения на Камчатке

На Камчатке в среду произошло землетрясение магнитудой 8,7. Жители региона поделились с 360.ru кадрами последствий ЧП.

«Еще похлеще, чем в прошлый раз. Самое сильное сегодня с 1952 года, я думал, у меня квартира сложится, как карточный домик», — рассказал житель Петропавловска-Камчатского Евгений.

По его словам, люди массово покидают город после объявления угрозы цунами.

«На заправках очереди огромные, все [едут] на дачи. Такого отлива никогда не было», — добавил мужчина.