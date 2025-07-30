Появились кадры последствий землетрясения на Камчатке

Жители Камчатки показали последствия землетрясения на Камчатке

На Камчатке в среду произошло землетрясение магнитудой 8,7. Жители региона поделились с 360.ru кадрами последствий ЧП.

«Еще похлеще, чем в прошлый раз. Самое сильное сегодня с 1952 года, я думал, у меня квартира сложится, как карточный домик», — рассказал житель Петропавловска-Камчатского Евгений.

По его словам, люди массово покидают город после объявления угрозы цунами.

«На заправках очереди огромные, все [едут] на дачи. Такого отлива никогда не было», — добавил мужчина.

Произошедшее  на Камчатке землетрясение  стало самым сильным за последние десятилетия.  Пресс-служба  Камчатского филиала Единой геофизической служб РАН отмечала, что магнитуда достигла 8,7. Специалисты предупредили об угрозе цунами и афтершоках.

ильные подземные толчки почувствовали в Северо-Курильске и Петропавловско-Камчатском. Очевидцы рассказали, как в жилье тряслась техника и мебель, разбивались светильники. В  аэропорту Елизово  на пассажирку рухнула потолочная плита.

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