Появились кадры последствий землетрясения на Камчатке
Жители Камчатки показали последствия землетрясения на Камчатке
На Камчатке в среду произошло землетрясение магнитудой 8,7. Жители региона поделились с 360.ru кадрами последствий ЧП.
«Еще похлеще, чем в прошлый раз. Самое сильное сегодня с 1952 года, я думал, у меня квартира сложится, как карточный домик», — рассказал житель Петропавловска-Камчатского Евгений.
По его словам, люди массово покидают город после объявления угрозы цунами.
«На заправках очереди огромные, все [едут] на дачи. Такого отлива никогда не было», — добавил мужчина.
Произошедшее на Камчатке землетрясение стало самым сильным за последние десятилетия. Пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической служб РАН отмечала, что магнитуда достигла 8,7. Специалисты предупредили об угрозе цунами и афтершоках.
ильные подземные толчки почувствовали в Северо-Курильске и Петропавловско-Камчатском. Очевидцы рассказали, как в жилье тряслась техника и мебель, разбивались светильники. В аэропорту Елизово на пассажирку рухнула потолочная плита.