Роковой наезд на бордюр. Что известно о гибели байкерши-блогера Сонаты в Ростове-на-Дону
Блогер Соната погибла в ДТП в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошло ЧП, потрясшее не только местное байкерское сообщество, но и всех, кто следит за жизнью мотопутешественников в южном регионе. В результате дорожно-транспортного происшествия в микрорайоне Стройгородок скончалась популярная в байкерских кругах блогерша и мотопутешественница Соната, известная в жизни как София. У байкерши остались двое детей. Подробнее в случившемся разобрался 360.ru.
Бордюр преткновения
В полиции подтвердили факт аварии, уточнив, что происшествие случилось днем 17 июля. Соната на мотоцикле Harley-Davidson ехала по улице Таганрогской со стороны Малиновского в направлении Дачной. Во время пути допустила наезд на бордюр.
От сильного удара и последовавшего падения женщина получила травмы. Прибывшие на место медики оперативно оказали первую помощь и экстренно госпитализировали пострадавшую. Однако, несмотря на все усилия врачей, ранения оказались слишком серьезными, спасти мотоциклистку не удалось.
Сейчас организацией всех мероприятий, связанных с прощанием и погребением, занимается мать блогера. По предварительным данным, церемония прощания может пройти 21 или 22 июля.
Соратники Сонаты по байкерскому движению выразили соболезнования в связи со случившимся и объявили сбор средств в помощь семье. У мотоциклистки остались двое детей.
Была профи
Источник 360.ru поделился, что в своем деле женщина была настоящим профессионалом. Она с легкостью могла управлять разными моделями байков. Например, предыдущий мотоцикл, на котором она ездила, был марки Yamaha.
«От возможности поуправлять другой техникой она никогда не отказывалась. То есть опыт у нее хороший, неплохой точно», — заявил собеседник 360.ru.
Соната была далеко не новичком в мотосообществе. Ее путь в мир байкеров стартовал еще в 2012 году, и за время своих путешествий на байке она стала узнаваемой фигурой. С 2019-го она принимала активное участие в жизни байкерского движения не только Ростова-на-Дону, но и всего юга России, часто выезжая в мотопробеги.
Самыми любимыми маршрутами для нее были живописные дороги Крыма и Кавказа, где она проводила много времени в пути.