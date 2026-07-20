Роковой наезд на бордюр. Что известно о гибели байкерши-блогера Сонаты в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошло ЧП, потрясшее не только местное байкерское сообщество, но и всех, кто следит за жизнью мотопутешественников в южном регионе. В результате дорожно-транспортного происшествия в микрорайоне Стройгородок скончалась популярная в байкерских кругах блогерша и мотопутешественница Соната, известная в жизни как София. У байкерши остались двое детей. Подробнее в случившемся разобрался 360.ru.

Бордюр преткновения

В полиции подтвердили факт аварии, уточнив, что происшествие случилось днем 17 июля. Соната на мотоцикле Harley-Davidson ехала по улице Таганрогской со стороны Малиновского в направлении Дачной. Во время пути допустила наезд на бордюр.

От сильного удара и последовавшего падения женщина получила травмы. Прибывшие на место медики оперативно оказали первую помощь и экстренно госпитализировали пострадавшую. Однако, несмотря на все усилия врачей, ранения оказались слишком серьезными, спасти мотоциклистку не удалось.

Сейчас организацией всех мероприятий, связанных с прощанием и погребением, занимается мать блогера. По предварительным данным, церемония прощания может пройти 21 или 22 июля.

Соратники Сонаты по байкерскому движению выразили соболезнования в связи со случившимся и объявили сбор средств в помощь семье. У мотоциклистки остались двое детей.