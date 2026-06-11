Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Красноярске

В Красноярске накануне вечером, 8 июня, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Трагедия случилась на проспекте Свободный в районе Сибирского федерального университета, сообщил сайт «Проспект Мира» .

По предварительной информации, 39-летняя женщина-водитель автомобиля Nissan при выезде не предоставила преимущество в движении мотоциклисту, управлявшему Suzuki. В результате столкновения 38-летний байкер получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии и выясняют все обстоятельства случившегося.