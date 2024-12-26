Сегодня 16:26 Через три года вызвали в суд. На Урале подростка обвинили в смерти утонувшей девочки Подростка обвинили в смерти утонувшей три года назад девочки в Каменск-Уральском 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В Каменске-Уральском утонула девочка, но лишь спустя три года ее родители подали в суд на 13-летнего мальчика, который купался с погибшей. Подростка обвинили в причинении смерти по неосторожности, однако материалы дела не подтверждают причастность мальчика к гибели его приятельницы. Подробности 360.ru рассказал отец подростка Александр.

Судебные тяжбы Изначально Следственный комитет вынес первое постановление, согласно которому гибель девочки — это несчастный случай. «Проходит практически три года, через три года меня вызывают в суд. <…> На суде объясняют, что они (семья погибшей — прим. ред.) на нас написали исковое в суд на то, чтобы мы им выплачивали моральную компенсацию в размере 4,5 миллиона рублей: маме, папе, братику, бабушке, дедушке, тетеньке этой девочки», — рассказал мужчина. Родственнику объяснили, что близкие девочки обжаловали первое постановление СК. Тот вынес второе с таким же выводом: несчастный случай. В итоге семья погибшей надавила на прокуратуру, заявил отец. «Следователю, видимо, надоело это все. Он пишет третье постановление, толком в нем ничего не меняя, никакой доказательной базы, ничего. Он просто меняет решение о том, что ребенок виноват в халатности или как оно там… Короче, в причинении смерти, по неосторожности. И на основании этого они подают на нас в гражданский суд. Никаких судов не было, кроме вот этого гражданского. Наш городской гражданский суд присудил мне им выплачивать 4,5 миллиона полностью, как они затребовали», — пояснил Александр.

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Уголовные адвокаты признали третье постановление следователя незаконным. «Заставили Следственный комитет по судам изменить [постановление]. Кстати, у нас в городе они тоже приехали на местные слушания по уголовной части. Ну, посмеялись, сказали: это, мягко говоря, бред сивой кобылы, что здесь у вас несут, и утащили это все в Екатеринбург, в апелляционный суд. В апелляционном суде сразу все это отменили, признали это решение незаконным», — добавил отец мальчика. СК вынес четвертое постановление о невиновности ребенка, но гражданский суд его не принял.

Сейчас апелляция у нас проиграна, кассация у нас проиграна. Мы подали материалы в Москву в Верховный суд, но рассмотрят они это дело вообще или нет, мы не знаем. Александр отец подростка

Как все было У карьера, где купались дети, есть владелец и ЧОП. Ни те, ни другие не выполняют свои функции, отрезал Александр. До гибели девочки на пляже не было никаких запрещающих знаков. «По материалам расследования, знаки о запрете купания принесли спустя полгода и бросили их в снег. Даже фотография есть, как они в снегу валяются», — заявил мужчина. По его словам, судьи сами себе противоречат: они говорят, что ребенок якобы знал о запрете купания, но взял девочку на руки и затащил ее в воду.

На следующих страницах сами же судьи пишут о том, что он не мог этого знать, поскольку знаков не было, охраны не было, купались люди. Они даже сами себе противоречат. Александр отец подростка

Согласно материалам расследования, мальчик не заносил девочку в воду — они оба не умели плавать, поэтому гуляли на мелководье. «Попали в подводную яму — прошел сход песка, поскольку дно песчаное. Их начало затягивать под воду. Рядом два взрослых человека купались, увидели, что они тонут, подплыли к ним под водой, схватили мальчика за руку и вытащили его, девочку не нащупали. А судья это выслушала и написала о том, что он самостоятельно к ним приехал, пришел сам к ним на этот карьер, взял эту девочку на руки, затащил ее в воду и допустил ее утопление», — возмутился собеседник 360.ru. Он призвал придать дело огласке, поскольку суды не хотят выслушивать доводы в пользу невиновности подростка. Ранее в Хунзахском районе первоклассница вытащила из холодной воды мальчика, который провалился под лед. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил наградить девочку.