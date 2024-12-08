В Хунзахском районе первоклассница вытащила из холодной воды мальчика, который провалился под лед. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что поручил наградить девочку.
Дети пришли на озеро в селе Батлаич. Лед схватился только у берега, но мальчик решил проверить его на прочность и провалился в воду. Спасать его бросилась девочка. Она вытянула ребенка за руки.
Меликов похвалил школьницу. Мальчикам он посоветовал слушаться родителей и не выходить на хрупкий лед.
«Есть девочки в наших селеньях. <…> Поручил министру образования Яхье Гамидовичу встретиться с хунзахскими школьниками и отметить поступок героини по достоинству», — сказал глава республики.
В Мытищах утонул взрослый мужчина, который решил сократить путь по льду. Его друг спасся. Тело покойного извлекли водолазы «Центроспаса».
«Есть девочки в наших селеньях». Первоклассница в Дагестане спасла ребенка
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