«Есть девочки в наших селеньях». Первоклассница в Дагестане спасла ребенка

Меликов: первоклассница в Дагестане спасла провалившегося под лед мальчика

В Хунзахском районе первоклассница вытащила из холодной воды мальчика, который провалился под лед. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале , что поручил наградить девочку.

Дети пришли на озеро в селе Батлаич. Лед схватился только у берега, но мальчик решил проверить его на прочность и провалился в воду. Спасать его бросилась девочка. Она вытянула ребенка за руки.

Меликов похвалил школьницу. Мальчикам он посоветовал слушаться родителей и не выходить на хрупкий лед.

«Есть девочки в наших селеньях. <…> Поручил министру образования Яхье Гамидовичу встретиться с хунзахскими школьниками и отметить поступок героини по достоинству», — сказал глава республики.

В Мытищах утонул взрослый мужчина, который решил сократить путь по льду. Его друг спасся. Тело покойного извлекли водолазы «Центроспаса».