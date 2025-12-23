В Челябинске отец устроил истерику из-за раздачи конфет в детсаду на утреннике

По словам очевидцев, во время праздника детям раздали угощения, однако конфет на всех не хватило. Один из отцов остался недоволен тем, что его сын не получил подарок, и устроил скандал прямо в помещении детского сада. Мужчина громко возмущался, заявляя, что «верил в Деда Мороза» и что его ребенок тоже верит, из-за чего, по мнению присутствующих, праздник для остальных детей оказался испорчен.

Дополнительные подробности привел RT со ссылкой на маму одного из воспитанников. По ее словам, нехватка сладостей произошла из-за ошибки родителей, а не сотрудников детсада. Женщина рассказала, что попыталась сгладить ситуацию и предложила отдать мальчику подарок своей дочери, представив это как «подарок от снеговика». Однако, по ее утверждению, отец ребенка оттолкнул ее и отказался от помощи, заявив, что ему «не нужны подачки».

Собеседница RT также отметила, что на следующий день многие родители — в основном отцы — лично приводили и забирали детей из детского сада, опасаясь повторения конфликта.

В Анапе мужчина в образе Деда Мороза привлек внимание полицейских, когда пытался брать деньги за фотосессии на улицах. Предприимчивый анаповец занял инсталляцию в фотозоне на Театральной площади города. Он говорил отдыхающим, что расположенные в центре города сани принадлежат ему, поэтому нужно платить деньги за фото.