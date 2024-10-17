«Бился с бесами» или убийство по пьяни? Дочь убитого священником выдвинула свою версию

Челябинский священник Игорь Ефремов в пьяном угаре убил собутыльника и заявил, что тот его домогался. Также он кричал, что бился с бесами. Дочь погибшего рассказала 360.ru свою версию убийства. Она заявила, что не верит в слова священника о домогательствах, версия с пьяной дракой по ее мнению выглядит правдоподобней.

Жил по понятиям

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское отец Игорь Ефремов убил мужа местной учительницы, с которым вместе распивал спиртные напитки. По версии священника, мужчина начал его домогаться, а он защищался и убил его. Когда приехала полиция, священнослужитель кричал, что «бился с бесами и не знал, что это Сашка» (убитый Александр Юрпалов). Об этом изданию рассказала дочь погибшего.

Женщина уточнила, что между ее отцом и священником были нормальные добрососедские отношения. Ефремов пил на протяжении долгого времени, а Юрпалов уходил в запой по случаю, раз в год, по словам дочери. В этот раз он запил из-за финансовых проблем, к священнику пошел за сочувствием и пониманием, чтобы поговорить, пояснила собеседница издания.

«Была женщина, которая слышала своими ушами. Когда приехала полиция, батюшка вышел на крыльцо и сказал: „Я же думал это бесы, я же не знал, что это Сашка“. <…> По множественным ножевым ранениям, которые нам загримировать даже ритуальные услуги не могут, там обороной не пахнет», — поделилась женщина.

Она заявила, что ее отец жил «по понятиям», с четкой мужской позицией, для него было недопустимо домогаться до мужчины. Поэтому заявление священника она считает клеветой и абсурдом. Женщина считает, что епархия выгораживает батюшку.

«К батюшке он пошел как к последнему человеку, с которым можно поговорить. Он понимал, что батюшка пьет, но ведь остается в человеке какая-то надежда, что может быть там подскажет, пусть и по пьяни, хотя бы выслушает», — предположила дочь погибшего.

Женщина уверена, что между собутыльниками произошла ссора на фоне пьяного недопонимания, и священник схватился за нож. Версия с бесами вполне вписывается в этот сценарий, в алкогольном угаре батюшка находился не первый день. Вариант с самозащитой женщина не рассматривает, так как на теле погибшего было много ножевых ранений, не свойственных самозащите.

По версии женщины, священник вытащил свою жертву на улицу и пошел в дом, проспался. А когда обнаружил, что натворил, решил придумать отмазку, что сосед его домогался. Дочь погибшего заявила, что этот сценарий событий кажется ей и всему окружению ее отца наиболее вероятным.