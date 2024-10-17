Настоятель храма под Челябинском убил местного жителя

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское отец Игорь Ефремов зарезал напавшего на него местного жителя. Об этом РИА «Новости» заявил секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.

Он объяснил, что священнослужитель убил мужчину при самообороне. В ночь на 15 октября настоятель храма распивал спиртное вместе с местным жителем, и возникла ссора.

«Односельчанин сначала начал угрожать священнику, потом схватил нож. Отец Игорь, обороняясь, этим же ножом нанес ему ранение, которое оказалось смертельным», — заключил Шестаков.

По его словам, священнику запретили совершать священнодействия. Следователи выясняют обстоятельства убийства. Секретарь Челябинской епархии добавил, что после получения результатов состоится церковный суд.

Ранее белгородского священника арестовали по делу о похищении людей, вымогательствах и убийствах, которые совершила местная ОПГ. Священнослужителя заподозрили в связях с криминалом. В судебных документах отметили, что он мог сделать попытку скрыться от предварительного следствия и суда.