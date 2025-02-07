Бдительный таксист спас московскую пенсионерку от мошенников

Неравнодушный таксист попытался спасти пенсионерку из Измайлово от мошенников. Об этом сообщил 360.ru источник.

Как оказалось, в обед 7 февраля пожилая женщина оформила заказ и попросила отвезти посылку. Водитель заметил, что женщина ведет себя подозрительно и сильно нервничает.

Мужчина обнаружил в пакете 250 тысяч рублей. Он предположил, что женщина стала жертвой мошенников и передала деньги им.

360.ru удалось связаться с самим героем этой истории — он уже побывал у правоохранителей.

«Полиция уже задержала преступников. Я как раз не так давно из полиции вышел», — отметил водитель.

По его словам, сейчас в службе такси проводят антитеррористические обучения, мероприятия и тесты: водители не могут работать, если не пройдут проверку.

«Буквально вчера я проходил этот тест, а сегодня получил заказ и приехал по адресу в точку подачи. Ко мне вышла пенсионерка, ее поведение показалось мне странным. Она говорит: „Откройте заднюю дверь, я положу вам пакет назад“. Я открыл дверь, она пакет туда положила. Я говорю: „По правилам сервиса я обязан у Вас уточнить, потому что мы не можем перевозить посылки из-за того, что сейчас случаи мошенничества участились, и мы должны обязательно проверить содержимое пакета“», — рассказал мужчина.