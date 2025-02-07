Бдительный таксист спас московскую пенсионерку от мошенников
Источник 360.ru: в Измайлово пенсионерка передала таксисту посылку с деньгами
Неравнодушный таксист попытался спасти пенсионерку из Измайлово от мошенников. Об этом сообщил 360.ru источник.
Как оказалось, в обед 7 февраля пожилая женщина оформила заказ и попросила отвезти посылку. Водитель заметил, что женщина ведет себя подозрительно и сильно нервничает.
Мужчина обнаружил в пакете 250 тысяч рублей. Он предположил, что женщина стала жертвой мошенников и передала деньги им.
360.ru удалось связаться с самим героем этой истории — он уже побывал у правоохранителей.
«Полиция уже задержала преступников. Я как раз не так давно из полиции вышел», — отметил водитель.
По его словам, сейчас в службе такси проводят антитеррористические обучения, мероприятия и тесты: водители не могут работать, если не пройдут проверку.
«Буквально вчера я проходил этот тест, а сегодня получил заказ и приехал по адресу в точку подачи. Ко мне вышла пенсионерка, ее поведение показалось мне странным. Она говорит: „Откройте заднюю дверь, я положу вам пакет назад“. Я открыл дверь, она пакет туда положила. Я говорю: „По правилам сервиса я обязан у Вас уточнить, потому что мы не можем перевозить посылки из-за того, что сейчас случаи мошенничества участились, и мы должны обязательно проверить содержимое пакета“», — рассказал мужчина.
Пенсионерка ответила, что в пакете лежат обычные вещи для внука.
«Она сказала, что все в порядке, помощь не нужна, и там просто вещи для внука. Я поехал в точку „б“, не стал продолжать с ней разговаривать, но мне показалось это подозрительным. По правилам сервиса мы должны посмотреть содержимое пакета. В пакете лежали деньги, и я позвонил в поддержку, в службу безопасности таксопарка. Они сказали, чтобы я вызвал полицию. Я поехал обратно, в точку „а“, откуда была заказана машина к этой бабушке. По пути вызвал полицию. Когда приехал, полиция уже была на месте. Они попросили меня передать пакет ей обратно», — добавил собеседник 360.ru.
Таксист седал все, как сказали правоохранители. После этого, по его словам, начались оперативные мероприятия. Мужчина написал объяснительную о произошедшем.
Там ситуация такая, что мошенник сказал, что он ее сын, а она сказала, что мошенник — это ее внук. Тут расхождения в версиях, тоже подозрения. И я у нее два раз спросил, не нужна ли ей помощь, и она сказала, что нет, все в порядке. Настолько качественно, видимо, ей промыли мозги.
таксист
Ранее пенсионер из Подмосковья поверил мошенникам и лишился 20 млн рублей. Пожилому мужчине позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка. Она сообщила, что от его имени якобы подали заявку на кредит. На следующий день пенсионеру позвонили несколько раз под видом службы безопасности банка и ФСБ.