Пенсионер из Подмосковья поверил мошенникам и лишился 20 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего жителя Перми в аэропорту Шереметьево по подозрению в мошеннических действиях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, 79-летнему пенсионеру из Подмосковья позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка. Она сказала, что от его имени якобы подали заявку на кредит. Пожилой мужчина возразил, что не отправлял никаких документов, и попросил аннулировать запрос.

На следующий день пенсионеру позвонили несколько раз под видом службы безопасности банка и ФСБ. Мужчину убедили его в том, что среди мошенников, пытающихся похитить его деньги, есть работники финансового учреждения. Аферисты предложили пенсионеру поучаствовать в специальной операции по поимке преступников.

Для этого нужно было забрать свои накопления из банковской ячейки и передать их доверенному лицу. Это было необходимо, так как мошенники якобы могли подменить настоящие купюры на поддельные в банке. Пенсионер согласился и снял более 20 миллионов рублей. Затем он встретился в кафе с курьером. После того как они назвали кодовое слово, пенсионер отдал мужчине наличные и ключ от своей банковской ячейки. Взамен он получил якобы ключ от новой банковской ячейки.

Через несколько часов пожилой мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали мужчину, который в преступной схеме выполнял роль курьера», — сообщили в МВД.

Как сообщил задержанный, он нашел работу в одном из мессенджеров. В его обязанности входило забирать деньги по адресам, которые называл работодатель, делать тайник и сообщать координаты куратору.

Ранее в Мурманске задержали пособника мошенников, оставивших пенсионерку без жилья. Женщине позвонил подставной «специалист» банка и сообщил о попытках мошенников украсть ее деньги со счета.