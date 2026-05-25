Сегодня 21:55 Женщины и дети боятся ходить мимо. Африканец-дебошир затерроризировал жителей Красногорска Сенегалец из Красногорска вел съемку в туалете и угрожал сотрудникам 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

Происшествия

Красногорск

Фото

Драки

Скандалы

Алкоголь

Видео

Мужчины

Полиция

Уроженец Сенегала не первый год пугает жителей Красногорска неадекватным поведением. Он то бегает голым по улице, то ведет съемку в женском туалете, то ввязывается в драки и ведет себя агрессивно. Ситуацию прокомментировали очевидцы и полицейские.

Еще несколько лет назад Д. был репетитором английского и французского языков. Да и в конце 2024 года, только переехав в красногорский ЖК «Малина», вел себя прилично, не водился с сомнительными компаниями, был всегда трезвым. Однако уже через два месяца другие жители жилого комплекса стали замечать его в кругу местных маргиналов. С тех пор Д. запил, и спокойная жизнь в ЖК закончилась. Молодые женщины и дети опасаются даже ходить мимо него.

Фото: 360.ru

«Под алкоголем он всегда становился агрессивным. Видела, как он агрессивно общался с людьми, знаю по рассказам, что он и в драках участвовал. Пьяным громко разговаривал и кричал. Я всегда местных маргиналов осаживала — неоднократно бывали случаи, когда из-за всех этих алкашей девушки, женщины с детьми просто боялись проходить мимо. Один раз, год назад, попросила сенегальца вести себя прилично и услышала много оскорблений, мата в свой адрес», — рассказала 360.ru местная жительница Виктория. Она добавила, что Д. дважды забирали на скорой. В какой-то момент он перебрался в соседний ЖК и «там терроризировал людей», но вскоре вернулся в «Малину» и продолжил дебоширить.

После возвращения сенегальца больше недели наблюдали в очень пьяном состоянии. Он ко всем приставал, просил денег или купить ему алкоголя. Когда ему отказывали, вел себя агрессивно. Валялся у магазинов, дрался с алкашами. Приходил часто к нам на крыльцо, людям было страшно там ходить. Всегда был с алкоголем и грязный. Виктория жительница ЖК «Малина»

По словам еще одного очевидца, Ярослава, Д. «пил водку из горла, а потом орал как обезьяна».

Съемка в туалете

Вопиющий случай произошел в красногорском кафе. Сенегальца поймали на размещении телефона в общественном туалете. По словам хозяина кафе Михаила, он поставил телефон на запись и ушел, а минут через 20 вернулся и не обнаружил гаджета — продавцы нашли его и успели отдать участковому. Д. разозлился и стал требовать телефон обратно — скандал попал на видео.

Судя по кадрам, сотрудницы кафе просили мужчину успокоиться и предупреждали о том, что в помещении ведется съемка, однако тот продолжал громко ругаться. «Мужчина агрессивно себя вел, угрожал продавцу. Скандалил минут 15, понял, что ничего не получит, и ушел. Продавец написал заявление, но на телефон никого не записали, так что пострадавших не нашлось», — пояснил Михаил. В поле зрения полиции сенегалец также попался, пробежавшись голым по улице Советской красногорского поселка Нахибино. Инцидент также попал на фото и видео.

Фото: 360.ru

После этого подмосковные полицейские привлекли мужчину к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Как рассказали 360.ru в пресс-службе управления МВД, в отношении сенегальца составили протоколы по статьям КоАП о мелком хулиганстве и нарушении режима пребывания в России. Мужчину обязали покинуть страну «в установленный срок». Если это произойдет, жители Красногорска снова вздохнут спокойно.