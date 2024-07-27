«Откровенное уродство». Запад показал сексуальные извращения на уровне культуры
Блогер «Голос Мордора»: Запад отменил культуру, которую создавал тысячелетиями
Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже обернулась катастрофой. Само торжество вышло скомканным и затянутым, зрители вымокли по дождем, олимпийский флаг вывесили в перевернутом виде. Но главным провалом стала попытка подражания «Тайной вечере», в которой участвовали трансвеститы*. Неприличное представление показала крах цивилизации и христианской культуры, причем Запад сам отменяет культуру, которую создавал тысячу с лишним лет. Об этом в колонке для Telegram-канала 360.ru порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — прямая речь.
А ведь во Франции, Европе и вообще в западном мире и сейчас полно нормальных музыкантов. Талантливых, ярких, но при этом абсолютно нормальных в поведении, без всевозможных девиаций. И они пишут и исполняют вполне себе хорошие песни, которые востребованы народом.
Но тогда почему для главного медийного события 2024 года во французской столице было отобрано именно вот это? Откровенное уродство, от которого за километры несет сексуальными извращениями. Да и почему вообще все эти извращения сейчас выводятся на уровень культуры (если вообще эти понятия совместимы) и столь активно навязываются народны массам?
Культурная отмена
Мы много говорили о том, что в Европе пытаются отменить все русское. Русскую музыку, литературу, да вообще всю культуру. Мол, она имперская, агрессивная и все такое. Во многих, не во всех, театрах и концертных залах Европы перестали исполнять музыку и ставить спектакли русских авторов, до сжигания книг еще не дошло, но некоторые страны к этому подобрались очень быстро. Русское — значит токсичное.
Но в той культурной концепции Европы и Запада, которая сейчас продвигается, это все абсолютные мелочи. Ерунда.
По одной простой причине. Запад сейчас сам отменяет свою собственную культуру, ту самую, которую создавал тысячу с лишним лет. Отменяет наглухо.
Продажная «цивилизация»
Большинству населения Запада на эту культуру, ровно так же, как и на русскую, вообще всегда было плевать. Это российские либералы создали образ западного общества, как некоего абсолютно цивилизованного, продвинутого. Которое смотрит арт-хаус, слушает классическую музыку и читает книги. Мол, «это русские такое себе быдло, варвары», а вот на Западе — как пел «Чиж» («Чиж & Co» — российская рок-группа, созданная в начале 1990-х годов ): «там такая жизнь, там такая культура».
Ничего этого нет и в помине. Настоящей интеллигенции, которую все это интересует, критически мало. И, кстати, для них ты фиг что отменишь. Они как восхищались Чайковским и Мусоргским, так и восхищаются.
Отменить русскую культуру, да и собственную можно только для тех, кому она нафиг не нужна. А это — подавляющая часть населения западного «цивилизованного» мира. Да и элиты ничуть не лучше.
Ну, разве что предметы этой культуры для таких людей являются финансовыми активами. И на картину Мане в каком-нибудь дорогом особняке гости смотрят не как на картину Мане, а как на пару миллионов евро, висящих на стене.
Новый фашизм
Запад тихо и спокойно отменяет все, что создавалось ранее. Потому что это мешает в создании нового мира. Это заставляет думать, напрягаться, а новому человеку не нужно даже читать статьи в прессе, достаточно увидеть заголовок. Какие уж тут картины, оперы, концерты? Вы о чем?
Культура обременительна. Ее надо выдавить. Вот тем самым, что показали на открытии олимпиады в Париже, что показывали на открытии Готардского тоннеля, что ежегодно показывают на Евровидении. Новая антикультура, пахнущая наркотиками, сексуальными извращениями, яркая и доступная.
Потому что только с помощью нее можно создать «нового цивилизованного человека». Только с ее помощью можно построить новый фашизм. Который будет ярче и веселее классической формы, но не менее злым и кровавым.
*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.