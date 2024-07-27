«Откровенное уродство». Запад показал сексуальные извращения на уровне культуры

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже обернулась катастрофой. Само торжество вышло скомканным и затянутым, зрители вымокли по дождем, олимпийский флаг вывесили в перевернутом виде . Но главным провалом стала попытка подражания «Тайной вечере», в которой участвовали трансвеститы*. Неприличное представление показала крах цивилизации и христианской культуры, причем Запад сам отменяет культуру, которую создавал тысячу с лишним лет. Об этом в колонке для Telegram-канала 360.ru порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора» .

Далее — прямая речь.

А ведь во Франции, Европе и вообще в западном мире и сейчас полно нормальных музыкантов. Талантливых, ярких, но при этом абсолютно нормальных в поведении, без всевозможных девиаций. И они пишут и исполняют вполне себе хорошие песни, которые востребованы народом.

Но тогда почему для главного медийного события 2024 года во французской столице было отобрано именно вот это? Откровенное уродство, от которого за километры несет сексуальными извращениями. Да и почему вообще все эти извращения сейчас выводятся на уровень культуры (если вообще эти понятия совместимы) и столь активно навязываются народны массам?

Культурная отмена

Мы много говорили о том, что в Европе пытаются отменить все русское. Русскую музыку, литературу, да вообще всю культуру. Мол, она имперская, агрессивная и все такое. Во многих, не во всех, театрах и концертных залах Европы перестали исполнять музыку и ставить спектакли русских авторов, до сжигания книг еще не дошло, но некоторые страны к этому подобрались очень быстро. Русское — значит токсичное.