«Драконовские меры». Чему подвергли атлетов из России перед Олимпиадой

Днем 26 июля в Париже откроются Олимпийские игры. В них примут участие 15 спортсменов из России, допущенных под нейтральным флагом. Что означает этот статус и какое к ним будет отношение у судей, рассказал 360.ru спортивный журналист Борис Ходоровский.

Что значит нейтральный статус

Он рассказал, что нейтральный статус подразумевает участие не от имени страны, а в индивидуальном порядке. Отсутствует флаг страны, не звучит гимн при награждении, а спортсмены не имеют права носить никакую атрибутику, выдающую их отношение к стране.

Эта практика, по словам Ходоровского, не нова. На Играх в Барселоне 1992 года под нейтральным статусом выступали спортсмены из Югославии, в Сочи в 2014 году — из Индии, в Рио-де-Жанейро в 2016 году — из Кувейта.

«[Но] в этот раз в отношении российских и белорусских спортсменов были применены по-настоящему драконовские меры», — отметил он.

Журналист подчеркнул, что атлетам запретили как-либо выдавать национальную принадлежность. Кроме того, их проверяли, говорили ли они что-либо в поддержку СВО и представляют ли спортивные структуры армии или силовых ведомств.

Почти вчетверо меньше, чем планировалось

Объясняя, почему в Париж приехали только 15 атлетов, Ходоровский напомнил, что спортсменам из России отказали в участии в командных видах спорта, даже в дуэтах.

«Некоторые федерации изначально отказались оформлять нейтральный статус на таких условиях», — добавил он.

В качестве примера он привел федерации спортивной гимнастики и плавания.

Кроме того, некоторые федерации, например дзюдо, оформили допуск, но спортсмены, которых хотели отправить на Олимпиаду, отказались на нее ехать.

«Изначально МОК предполагал, что максимальная делегация независимых атлетов из России будет составлять до 55 человек, но в результате всех этих отсевов осталось 15», — подытожил он.

При этом Ходоровский отметил, что теннисисты и велогонщики, которых допустили до Игр, живут и тренируются за границей.

«Неожиданным стало появление пловца Евгения Сомова», — отметил журналист.

Он напомнил, что спортсмен давно уехал в США и даже на какое-то время завершил карьеру, но неожиданно вернулся и, выполнив олимпийский норматив, поехал на Игры в нейтральном статусе.

Судейство на играх

При этом журналист не ждет предвзятого судейства в адрес таких спортсменов.

«Субъективным видом, где отражается судейство, можно считать только прыжки на батуте, где будет выступать питерская спортсменка, 18-летняя Анжела Бладцева», — объяснил Ходоровский.

Кроме того, засудить теннисистов, по его мнению, будет трудно из-за их авторитета и отношения публики.

Ранее российские киберспортсмены отказались ехать на первую специализированную Олимпиаду в Эр-Рияд под нейтральным статусом.