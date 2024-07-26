Россияне отказались ехать на первую Олимпиаду по киберспорту под нейтральным флагом

Российские киберспортсмены отказались ехать на первые Игры 2025 года без флага

Michael Kappeler/dpa
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Российские киберспортсмены заявили, что готовы ехать на первые специализированные Олимпийские игры в Эр-Рияде только под национальным флагом. Об этом сообщили «Известиям» в Федерации компьютерного спорта России.

Первая Киберолимпиада состоится в Саудовской Аравии в 2025 году под эгидой МОК. По его решению, россияне могут выступать на его мероприятиях исключительно в нейтральном статусе.

«Если коллеги пригласят нас выступить под нейтральным флагом, то на такие условия мы не согласимся», — заявили в пресс-службе федерации.

Эту позицию разделила команда FLuffy Gangsters, ставшая чемпионом России 2018 года по игре Counter-Strike.

«Российские киберспортсмены очень сильны, поэтому если им запретят выступать на Киберолимпиаде, то киберспорт очень сильно потеряет. Могу сказать, даже больше, чем потерял традиционный спорт от отсутствия нашей сборной», — заявил руководитель фиджитал «Игр будущего» Игорь Столяров.

Ранее МОК опубликовал список россиян, которых допустили до традиционных Олимпийских игр в Париже.

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