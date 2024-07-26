Россияне отказались ехать на первую Олимпиаду по киберспорту под нейтральным флагом
Российские киберспортсмены отказались ехать на первые Игры 2025 года без флага
Российские киберспортсмены заявили, что готовы ехать на первые специализированные Олимпийские игры в Эр-Рияде только под национальным флагом. Об этом сообщили «Известиям» в Федерации компьютерного спорта России.
Первая Киберолимпиада состоится в Саудовской Аравии в 2025 году под эгидой МОК. По его решению, россияне могут выступать на его мероприятиях исключительно в нейтральном статусе.
«Если коллеги пригласят нас выступить под нейтральным флагом, то на такие условия мы не согласимся», — заявили в пресс-службе федерации.
Эту позицию разделила команда FLuffy Gangsters, ставшая чемпионом России 2018 года по игре Counter-Strike.
«Российские киберспортсмены очень сильны, поэтому если им запретят выступать на Киберолимпиаде, то киберспорт очень сильно потеряет. Могу сказать, даже больше, чем потерял традиционный спорт от отсутствия нашей сборной», — заявил руководитель фиджитал «Игр будущего» Игорь Столяров.
Ранее МОК опубликовал список россиян, которых допустили до традиционных Олимпийских игр в Париже.