Сегодня 20:22 Зумеры придумали деревнинг? Какие странные тренды были с нами в этом году 0 0 0 Фото: Unsplash Общество

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До Нового года остаются считаные дни — самое время подводить итоги, вспоминать яркие моменты, главные открытия, провалы и, конечно, странные и не очень тренды, которые так или иначе меняли нашу жизнь, делали нас лучше или, напротив, были деструктивными и порождали комплексы. Главные из них — в подборке 360.ru.

Вернули 2017-й Под занавес 2024-го неожиданно снова стали популярны гриллзы и шрамирование. Что? Да! Но обо всем по порядку. На тенденцию ставить себе блестящие зубные протезы обратил внимание Mash. По данным Telegram-канала, спрос на гриллзы за последний год подскочил на 20%. Стоит такое удовольствие по-разному: за коронку из серебра или золота низкой пробы придется отстегнуть от семи до 11 тысяч рублей. Тем, кому не по карману обращаться к ювелирам, заказывают себе вместо качественных накладок гриллзы на маркетплейсах. Там их можно найти за 300-500 рублей.

Фото: Unsplash

Но с ними стоит быть осторожными: во-первых, они портят прикус, кроме того, можно заработать стоматит, кариес, эрозию эмали и воспаленные десны. Если все это не пугает и носить накладки очень хочется, то стоит это делать хотя бы не больше часа в день. И никак не круглыми сутками. В противном случае можно серьезно испортить улыбку, предупреждают стоматологи. Что еще надо знать о гриллзах? В них не надо есть. Перед тем как надеть украшение, надо почистить зубы, а после того, как сняли, — сделать это еще раз. За самой накладкой тоже надо следить, чтобы на ней не скапливался налет.

От избинга и деревнинга до монастыринга и болотинга Что такое избинг, кто его придумал Богатым вышел этот год и на новые виды ретритов. Жаждущие полной перезагрузки оказались готовы платить за так называемый избинг и его хард-версию — деревнинг. Но сначала немного истории: основателем избинга считают жителя Ивановской области Алексея Шевцова — бизнесмен вместе с братом четверть века занимался тем, что скупал и реставрировал старинные дома в Плесе так, чтобы они отвечали всем современным требованиям к комфорту. Делалось это в рамках проекта «Потаенная Россия». Предприниматель в итоге даже запатентовал избинг как товарный знак.

Фото: РИА «Новости»

Сейчас избинг есть не только в Плесе, но и других регионах России, например в Суздале, под Тулой, в Ленинградской, Костромской и Свердловской областях. Модное развлечение предполагает отдых в старорусской, но адаптированной под современного человека избе. То есть, по сути, избинг напоминает уже всем знакомый глэмпинг, но вместо палаток или шатров туристам предлагают домики-избушки. Чем деревнинг отличается от избинга Есть и более сложная версия избинга — деревнинг. Один из тех, кто активно развивает это движение, — основатель проектов «Затерянное Вятки» и «Затерянное России» Аркадий Олин. Практикующие деревнинг не просто живут в комфортной избе вдали от городской суеты, но еще и занимаются делами по хозяйству. Да-да, обычная деревенская рутина вдруг стала развлечением. Что предлагают делать отдыхающим: например, вскопать грядки, помочь с заготовкой дров, накосить сена или натаскать воды из колодца. Есть вариант даже подоить корову или козу, что на самом-то деле не так просто.

Фото: РИА «Новости»

Как заниматься болотингом Другой новый вид отдыха — болотинг. Это уже не про сельский быт, а про прогулки по болотам со всеми сопутствующими «удовольствиями» в виде комаров и мошкары. Занятие непростое, но, вероятно, захватывающе. Иное объяснение популярности такого вида экотуризма найти сложно.

При подготовке к болотингу специалисты советуют одеваться теплее, чем для прогулки по лесу: на болоте гораздо прохладнее из-за повышенной влажности.

Фото: РИА «Новости»

И хотя подобные туры должны проводить опытные гиды, не будет лишним предварительно ознакомиться с правилами поведения на болотах. ❗ Во-первых, следует помнить, что передвигаться по болотистой местности нужно медленно, без резких движений, а делая шаг, важно опираться на всю ступню. С собой обязательно надо иметь шест-палку. Безопасный путь проходит рядом с кочками, кустами и деревьями, поскольку под ними, как правило, находится твердый грунт. А вот участки воды, а также ямы с болотной водой нужно обязательно обходить. И самой плохой идеей будет прыганье с кочки на кочку — так можно поскользнуться и угодить в трясину.

Монастыринг. Мнение Павла Островского

В октябре в Сети бурно обсуждали еще один тренд — монастыринг. Так молодые люди начали называть поездки в монастырь на три-четыре недели. В обителях они молились и помогали монахам по хозяйству.

Фото: РИА «Новости»

Смысл, по словам приверженцев монастыринга, в том, чтобы отойти от накопившихся проблем, получить новый опыт, замедлиться, отдохнуть и головой, и душой. 360.ru обсуждал это веяние с настоятелем Георгиевского храма в Нахабине иереем Павлом Островским. Отец Павел тогда признался, что не может назвать это явление массовым. По его мнению, пишущие о моде монастыринга просто выдают желаемое за действительное.

«Пока это просто где-то кто-то что-то написал, знаете, на пустом месте. Как мессенджер „Зосима“. То есть все обсуждают, что появился православный мессенджер „Зосима“, который даже еще не появился», — подчеркнул священник.

Фото: РИА «Новости»

Также Островский обратил внимание, что порой человеку реально нужно поехать в монастырь, чтобы просто потрудиться, вместо того чтобы выдумывать себе проблемы. «Но если человеку реально нужна помощь психолога, а может, даже психотерапевта, то надо обращаться к специалисту», — посоветовал он.

Шрамы украшают? Спорный тренд украшать себя шрамами для брутальности наметился в этом году в Москве. По данным Shot, в 2024-м число клиентов, которые решились на модную процедуру, выросло на 20%.

Большинство из них — мужчины от 25 лет, которым, видимо, хочется выглядеть более сурово и устрашающе. И спрос растет именно на естественные шрамы, которые имитируют следы холодного оружия или операционного вмешательства.

Фото: РИА «Новости»

Сложно, конечно, представить модника, который просит сделать ему шрам, как будто аппендицит вырезали. А если серьезно, такие порезы могут привести к неприятным последствиям, в их числе — порезанные лицевые нервы, нарушающие мимику. И кстати, делают шрамирование не всем. Если мастер специализированного салона посчитает, что состояние здоровья клиента вызывает вопросы, его отправят восвояси.

Отказ будет ждать при наличие аллергии или проблем с психикой. Последнее, без шуток, проверят: попросят справку из психдиспансера, а вместе с ним отрицательный тест на ВИЧ и результаты анализа крови.

Фото: Unsplash

Также специалисты предупреждают, что подобное украшение останется с вами на всю жизнь. Это стоит понимать очень четко. Все будет по-настоящему, так что от шрама потом, если разонравится, придется избавляться уже с помощью пластического хирурга.

Грязные волосы самые модные Главным трендом весны и лета этого года, если вы вдруг пропустили, оказывается, были волосы, которые выглядят грязными. По крайней мере, так решил журнал Vogue, проанализировав образы на модных показах. Так что тем, кто хотел быть максимально актуальным, следовало бы закупиться средствами для укладки и щедро их использовать. Чистыми волосами удивить кого-то не вышло бы. В связи с этим спорным, на наш взгляд, трендом можно вспомнить прошлогодний челлендж из TikTok под названием «тренировка волос». Пользователи тогда реально не мыли голову, а не просто делали из чистых волос грязные. Участники твердо верили, что, если мыть голову, к примеру, только один-два раза в месяц, это улучшит состояние и самих волос, и кожи головы.

Фото: Unsplash

Женщины начали брить лицо В ноябре в соцсетях по всему миру начали выстреливать видео с бреющимися женщинами. Ролики набирали миллионы просмотров. Сценарий у них всегда был одинаковый: сначала они брызгали себе в лицо специальным белым спреем, потом поражались, как много у них незаметных волос на лице, а следом избавлялись от них с помощью специальной бритвы, смахивающей на скальпель с пластиковой ручкой. Назвали все это «дермапланинг». Кто-то приходил от него в восторг, а кто-то — в ужас. И вот почему: дело в том, что из-за бритья тот самый «персиковый пушок» на лице начинал превращаться в самую настоящую жесткую щетину.

Фото: РИА «Новости»

Обидно, не так ли? С учетом, что волосы, из-за которых все эти манипуляции предпринимались, было не разглядеть без того самого спрея. Помимо этого, занимаясь дермапланингом в домашних условиях, есть риск пораниться, получить раздражение или прыщи.

Поехали орать в лес и бить землю Еще одно странное увлечение появилось в США в мае. Придумали его специально для женщин, которым надо сбросить стресс, а назвали пафосно: «ритуалы ярости». Участницы таких встреч отправлялись в лес, собирали палки, а потом кричали и били ими по земле. Суммы за это отдавали немаленькие. По данным USA Today, ценник за однодневные экскурсии с «целым рядом мероприятий» варьировался от двух до четырех тысяч долларов. Также коучи по лесному крику (не знаем, как назвать иначе) предлагали варианты попроще — за 222 доллара.

«Ты квадробер, не дай бог?»

Фото: РИА «Новости»

О квадроберах мы решили сказать в самом конце. Ими уже никого не удивить. И сколько же было вокруг них шуму! В России даже призывали запретить пропаганду квадроберства, наказывать родителей квадроберов и много чего еще.

В сентябре в большой скандал из-за квадроберства угодила певица Мия Бойка (Mia Boyka, она же Мария Бойко), которая высмеяла девочку-квадробера во время своего выступления. Артистка обратилась тогда к растерянному ребенку со словами: «Ты квадробер, не дай бог?»

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Позже она попыталась оправдаться тем, что хотела обратить внимание на проблему квадроберства. «Квадроберы, как и другие абсолютно чуждые нашему обществу веяния, пришли к нам с Запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом», — уверяла Бойко. К концу года дискуссия о квадроберах поутихла. Да и в целом их, кажется, начал вытеснять тренд лапкеров. Так называют любителей покупать и коллекционировать мягкие антистрессовые игрушки-сквиши в форме лапки животного, как правило, кошки. С ними снимают много роликов, а также постят их в большом количестве в соцсетях.