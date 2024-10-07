Сегодня 19:47 Из футбольного фаната в самого популярного батюшку. Где служит священник Павел Островский 0 0 0 Общество

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Самый прогрессивный священник России, инстаграм*-батюшка и даже киберпоп — такие определения дают в Сети настоятелю храма в Нахабине Павлу Островскому. Популярность к священнослужителю пришла, когда он начал отвечать на вопросы подписчиков у себя в сторис. И делал это просто, без нравоучений и подчас очень остроумно. О том, какой путь прошел интернет-миссионер, решив посвятить свою жизнь служению Богу, — в материале 360.ru

Кто такой Павел Островский Священник РПЦ Павел Островский широко известен как телеведущий, блогер, автор популярных книг о вере и простых ответов о религии для детей. Среди них, например, «Первые шаги к Богу», «Дневник несвятого отца», «О христианской семье. Любовь, подвиг и юмор». На сложные темы у Островского всегда получается говорить доступно, на понятном языке и с чувством юмора. Причем некоторые его высказывания кому-то могут даже казаться даже чрезмерно ироничными или едкими.

Возможно, это тоже добавляет ему очков, особенно у молодой аудитории. Тут стоит отметить, что Островского можно увидеть в гостях не только на передачах или подкастах, связанных с верой. Так, одним из самых удачных (если судить по комментариям в соцсетях) был выпуск далеко не религиозного шоу «Мне смешно» именно с его участием.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

«Невероятно, но да! У нас в гостях не комик, а православный священник. Юмор и харизма ему не чужды, а его остроумные замечания проникли во многие уголки интернета. Что же забавляет человека от мира духовенства и религии?» — такое описание оставили к выпуску во «ВКонтакте». На шоу Островский подкалывал ведущих, шутил о пароле 666 на своем телефоне и рассказывал о разбитой освященной машине в ответ на вопрос о меме «Ударился в религию». Нарезка полной версии до сих пор вирусится в Instagram*. Вместе с тем, считать, что популярность священнослужителя связана исключительно с его остроумием, было бы неверно.

Еще один фактор — постоянное нахождение в информационной повестке. Островский регулярно комментирует те или иные законотворческие инициативы, события, вызвавшие широкий резонанс, демографическую политику, квадроберов и многие другие острые вопросы, волнующие общество.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

Биография священника Павла Островского Островский родился в Москве в 1982 году в семье священника, окончил Коломенскую духовную семинарию. С 2014 по 2018 год был настоятелем Никольского храма в Павшинской пойме, а затем — Георгиевского храма в Нахабине. Этот пост он занимает по сей день. Отец Павел много занимается миссионерской деятельностью, развивая свой Telegram-канал и аккаунт во «ВКонтакте». Кроме того, у него есть блог на YouTube, где он запустил несколько передач. Среди них — «Помолчим», «Помолчим в кавычках», «Отец и сын», «Есть разговор», «Простыми словами о православии», «Песочный интерес» и «Постный интерес». Интересно, что Островский не всегда был глубоко верующим человеком. В бурной (!) молодости большое место в его жизни занимала футбольная тусовка. Батюшка болел за ЦСКА и даже участвовал в драках фанатов.

Фото: Википедия

«У меня была такая штука: я всегда боялся убить, так как у меня сильный удар. Я однажды с кулака разбил деревянную дверь. Я все время этого боялся, у меня, например, знакомого посадили, когда он врезал одному, не рассчитал. Посадили на восемь лет! И, следовательно, в драке я, думаю, из-за этого чаще получал. Боялся ударить в голову», — рассказывал он несколько лет назад в беседе со Sports 24.

Не вижу ничего плохого, если для тебя Господь Бог на первом месте, семья — на втором, а в какое-то свободное время ты пришел на футбол, отдохнул — как в театр сходил, спектакль посмотрел. Вот, например, монаху я бы не советовал. Человек из монастыря все отдал только Богу, из монастыря пришел и давай на стадионе сидеть? Павел Островский

Путь к Богу Жизнь Островского кардинально изменилась после гибели невесты Анны. Ему тогда был 21 год. Молодые люди дружили с детства и хотели создать семью. Но этим планам не суждено было сбыться — в 2004 году она разбилась на машине. «Во-первых, с того момента я четко знал, что я смертный, что это все закончится и смерть рядом», — так спустя годы отец Павел вспоминал о случившемся в беседе с телеканалом «Спас».

После смерти Анны он впервые стал молиться и первые сорок дней читал Псалтырь. Этот порыв он позже назвал не молитвой, а именно обращением к Богу. «Очень хотелось, чтобы у Ани было все хорошо», — пояснял священник.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

Вскоре Островский познакомился со своей будущей женой Маргаритой. По его словам, некоторые знакомые тогда едко замечали, что он как-то «недолго скорбел по своей погибшей невесте», но ему было абсолютно все равно, что он нем подумают окружающие. Тогда к нему очень четко пришло осознание, чему на самом стоит посвятить свою жизнь. «И тут я уже понимал, что мои глаза постоянно смотрят в сторону алтаря, что я постоянно думаю, то есть это как бы просто вдруг оказалось, что я постоянно думаю о священстве», — делился Островский. Жена и дети Павла Островского В брак с Маргаритой Островский вступил в 2004 году. Благословение паре дал настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском отец Георгий Бреев. В дальнейшем у них родились две дочери и сын. Свободное время Островский целиком посвящает любимой семье.

Фото: стоп-кадр видео Youtube

Цитаты и высказывания отца Павла Островского На своем сайте и в соцсетях Островский часто публикует ответы на те или иные, порой очень непростые вопросы. Там можно найти рассуждения на тему отношений с неверующими членами семьи, восприятия шуток о религии, соблюдения поста, мирской жизни, в частности дилеммы вокруг праздности и пассивного дохода, греха, ЛГБТ**, Священного Писания, политики, важности баланса в жизни, без ухода целиком в учебу или работу.

Вы должны быть в первую очередь добрыми людьми. Добрыми, потому что это поможет вам и жить, и учиться, работать и так далее. Но люди сегодня говорят: главное — это образование или главное — это работа. Это не может быть главным по той причине, что работа не может дать человеку счастье в полном смысле слова Павел Островский

Не так давно священник поднимал тему демографии в стране, констатируя, что количество финансовых пряников и укоряющих за бездетность кнутов никак не помогут изменить ситуацию. «Кто больше рожает? Верующие. <…> Но решиться на то, чтобы перевести государственную идеологию на религиозные рельсы, наша власть не может. Поэтому нам остается с грустью ждать, когда нашу землю заполнят люди из чужих краев, которые не стесняются ставить на первое место религию — отчего и рожают столько, сколько нам даже и не снилось», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

Проведите еще 100 500 круглых столов, напишите 777 новых концепций, объявите 10 годов семьи подряд до 2034 года, но вы все равно раз за разом будете сталкиваться с этой простейшей действительностью: верующие рожают в разы больше неверующих. Павел Островский

Затрагивал отец Павел и тему квадроберов, с которыми сейчас готовы бороться самым серьезным образом. По его мнению, вся проблема квадроберства в реальности не стоит и выеденного яйца. А связано это с тем, что в России уже действует законодательство, запрещающее пропаганду ЛГБТ**.

«Именно в этом контексте квадроберство может быть опасным, если речь идет не об играх, а о самоидентификации человека; что и правда сейчас пропагандируется в западных странах <…> — пояснил священник. — Ничего нового нам не надо делать; достаточно просто уточнить в законе о запрете ЛГБТК+**, что пропаганда идентификации себя с животным так же недопустима, как и пропаганда идентификации себя с другим полом».

Фото: РИА «Новости»

Высказывался священник и о скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, отмечая, что все страсти по случившему в действительности уводят дискуссию от того, что нужно было бы обсуждать. «Все то, что было в клубе „Мутабор“, является отражением реального состояния всего нашего общества, а не какой-то небольшой как бы элитной прослойки. <…> Обсуждения Киркорова, Ивлеевой и прочих — это ложный пшик», — указывал он.

Общество больно и выздоравливать не планирует, так как готово костьми лечь за свои развратные «ценности», ставя себя выше всего. <…> Вы подумаете, что я пессимист? Нет, я реалист. Павел Островский

Многие комментарии Островского в соцсетях подкупают своей простотой и юмором, о котором мы уже не раз сказали выше. Тем не менее не отметить его невозможно. Так, например, в одном из постов в Telegram отец Павел привел пример жалобы девушки на то, что она и замуж не хочет, но вместе с тем ужасно обидно, что в жены ее никто не зовет. «Это был тот момент, когда я ей вместо совета предложил съесть храмовый пирожок с капустой, ибо ничего более мудрого в голову не пришло», — признался священник.

Где сейчас Павел Островский Отец Павел остается настоятелем Георгиевского храма в поселке Нахабино, продолжает вести свои соцсети, отвечая на запросы не только своих прихожан, но и огромного количества пользователей Сети. И не только по темам, связанным с верой.

Не так давно Островский признался, что иногда задает себе вопрос, зачем он пишет все это, ведь мог бы пойти по пути спокойной миссионерской деятельности: «разжевывать вероучение, отвечать на вопросы, комментировать церковные события».

Фото: стоп-кадр видео Youtube

«Я очень люблю свою страну; Богу от всего сердца благодарен, что живу в России, что русский, что мои дети здесь… Искренне желаю процветания своим братьям и сестрам по земному дому. От этого иногда и взрывается все внутри, что выливается в виде этих публикаций», — ответил он самому себе. Тут же священник добавил, что иногда ему хочется удалить свой блог в Telegram, сконцентрировав внимание только на роликах в YouTube и Instagram*, и только просветительской направленности. Но, с другой стороны, по его мнению, в этом есть что-то от страусиного поведения. «А с другой стороны, когда умирать придется, то, скорее всего, придет мысль, что все это суета, а важно только то, что будет сразу после смерти. Еще, может, и пожалею, что секунды драгоценной жизни тратил на эту возню», — заключил отец Павел.

*Instagram — деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена. **ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.