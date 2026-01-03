Зумеры переключились на ноубай-листы: что это за тренд?

В начале 2026 года на фоне глобальной экономической нестабильности и растущих цен в соцсетях сформировался новый тренд, быстро набравший популярность среди поколения Z. Это ноубай-листы — сознательно составленные перечни товаров, от покупки которых человек отказывается в ближайшие 12 месяцев. В чем суть движения и приживется ли оно в России, разбирался 360.ru.

Экономия и забота об экологии

Ноубай-листы стали противоположностью традиционным вишлистам, то есть спискам желаемых покупок и подарков. В них попадают самые разные пункты. Например, импульсивные заказы на маркетплейсах, лишние косметические средства, подписки на стриминговые сервисы и даже услуги такси.

Ролики, в которых зумеры публично объявляют об отказе от определенных продуктов и услуг на весь наступивший год, завирусились в Сети. Их снимают не только за рубежом, но и в России.

Истоки тренда обозначились уже на подходе к новогодним праздникам. Многие молодые люди заранее предупреждали родственников, что им не стоит ждать некоторых подарков, аргументируя это не только высокими ценами, но и усталостью общества от перепотребления.

Цель — не просто сэкономить, а вырваться из замкнутого круга «купил — выбросил — купил новое». Это не только разгружает психику от избытка вещей, но и помогает заботиться об экологии.