«Ресурс» выпустил мультфильм про лишнюю упаковку

«Наш ролик — часть большого проекта „Ежедневно Наблюдаем за ОТходами (ЕНОТ)“. Такое название отражает „белое пятно“ в цепочке экопросвещения и осознанного потребления. Важно, чтобы интерес конкретного человека выходил дальше его контейнерной площадки или пункта сдачи вторресурсов, чтобы он задавался вопросами, кто за что отвечает, как это работает. Эти вопросы важно объяснять доступным языком. Будут еще ролики на данную тему, но это не единственное, что мы делаем в рамках проекта. При поддержке партнеров провели ряд социсследований, как опросов, так и фокус-групп. Сейчас делаем проект прослеживаемости по отдельным видам отходов. Кроме того, хотим направить экопросвещение не только на формирование экопривычек и образа потребления, но и на разъяснение нормативной базы», — сообщила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

В коротком ролике «Ресурса» рассказывается о расширенной ответственности производителей (РОП), раздельном сборе отходов и отказе от одноразовой посуды. Посмотреть и скачать ролик можно по ссылке.

Первые показы ролика пройдут уже в рамках экологического фестиваля «Экопродленка» для детей, их родителей и всех желающих узнать новое об экологичном образе жизни, разумном потреблении и раздельном сборе отходов, который проводит «Невский экологический оператор» с 19 по 25 августа.

Ассоциация планирует выпускать различные просветительские материалы, которые нацелены на формирование осознанности в выборе товаров и упаковки, а также на формирование экономики замкнутого цикла.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в июле 2021 года по инициативе и при поддержке Российского экологического оператора (РЭО).