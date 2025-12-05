Психотерапевт Датешидзе рассказала, что зумеры отвергают навязанные сценарии Нового года

В преддверии Нового года психотерапевт Аглая Датешидзе отметила различия в традициях празднования среди миллениалов, зумеров и поколения Альфа. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

По словам эксперта, миллениалы стремятся воссоздать атмосферу праздника, переосмысливая традиции через призму осознанного потребления. Для них Новый год — это камерное событие в кругу близких людей, где важнее качество общения, чем формальность родства, написал «Постньюс».

Зумеры, как первые цифровые аборигены, отвергают навязанные сценарии и создают свои микропраздники. Их праздник часто гибриден, а общение транслируется через сторис и чаты. Ключевыми запросами становятся психологическая безопасность, экологичность и этичность.

Поколению Альфа родители конструируют Новый год как персонализированную геймифицированную реальность. Традиционные ритуалы трансформируются в интерактивные квесты и цифровые взаимодействия.