В спецоперации на Украине в рядах ВС РФ участвовал российский полковник в отставке Андрей Демуренко, отучившийся в 90-е годы в американском военном колледже. Его историю опубликовала The New York Times.

Прибыл восходящей звездой В 1991 году Демуренко вернулся в Москву после командования батальоном на Дальнем Востоке. Минобороны предложило ему пройти учебу в США, ведь солдат подходил по параметрам — знал английский язык и имел командирский опыт. В 1992-м боец вместе с женой отправился в Канзас, где окончил Командно-штабной колледж армии США. «Он прибыл восходящей звездой, первым и единственным российским командиром, когда-либо выбранным для обучения вместе с американскими военными в Командно-штабном колледже армии США», — отметили журналисты. Пребывание Демуренко в Америке было небольшим, но значимым шагом к новой эре мира и сотрудничества, которая должна была сменить десятилетия холодной войны. Его однокурсник Рик Макпик как-то рассказывал, что втайне надеялся услышать от него признание американского превосходства. Хотел убедиться, что Россия «проиграла и что 70 лет советского правления были ошибкой». Этого не произошло.

Фото: Соцсети

Правду посчитали пропагандой После обучения Демуренко вернулся на родину. В 1995 году его отправили в Сараево в составе сил ООН во время войны в Боснии и Герцеговине. Там офицер провел разбирательство, где выяснил, что сербов, которых поддерживала российская сторона, ложно обвинили в бомбардировке, унесшей десятки жизней мирных мусульман. Американские чиновники посчитали его мнение пропагандистским. Когда Демуренко вернулся из Сараево, он увидел изменения в жизни России в конце 90-х. В итоге в 1997 году закончил военную карьеру. После этого работал в частном секторе, в компании Johnson & Johnson и в РЖД.

Фото: РИА «Новости»

Участие в СВО спустя 25 лет после увольнения Уже через 25 лет, в 2023 году бывший военный принял решение об участии в спецоперации. Тогда ему было уже 67 лет. В московском военкомате ему сначала отказали из-за возраста. Однако приятель познакомил его с бойцом, воевавшим в составе ЧВК «Вагнер» в Сирии, на тот момент мужчина возглавлял бригаду добровольцев. Он позвал его к себе в подразделение. «Андрей Демуренко был знаком с Америкой, американцами и „правдой“ больше, чем 99% его соотечественников. И все же в конце концов он остался верен своей стране», — сказано в американском проекте Troika. Демуренко участвовал в боях под Артемовском. Через шесть недель после этого оказался под обстрелом, где получил ранение и вернулся в столицу.