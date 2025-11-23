Сегодня 05:01 «Это уже не фашизм. Это новое явление». Михалков сделал страшное предупреждение о России 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Мир

Россию втянули в бой за право на существование не просто страны, а целой тысячелетний цивилизации, которую медленно обрабатывали ложными нарративами, для истребления национального чувства. На это в своем резком выступлении указал кинорежиссер Никита Михалков.

Рухнувшая страна

В своей речи кинодеятель отметил, что Советский Союз не нуждался в том, чтобы его принимали. Первые признаки проникновения медленного яда начались, когда стали уходить ветераны Великой Отечественной войны. «Война стала такой объединительной силой. Она позволила первому секретарю ЦК, придя на завод, через пять минут разговаривать с токарем о том, как они воевали, кто где был в это время в 43-м», — рассказал Михалков. Объединяющей силой стал энтузиазм общих дел: целина, БАМ, телевидение, кино, но он быстро иссякал и держаться было уже не на чем.

«Представить себе, что страна обрушится за трое суток, за три дня, кто-нибудь из нас мог? Никто. Но это случилось. Почему? Потому что корень был вынут. Осознанно, аккуратно», — отметил режиссер.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

После этого началось планомерное лишение истории и образа новой России. Михалков напомнил об американском миллиардере Джордже Соросе, который прислал нищей тогда стране тетради для школьников. «На обложке тетради имя, фамилия, класс, школа, а на обратной — четыре американских президента. Ни таблицы умножения, ни гимна России. Каждый день миллионы детей, вынимая тетрадку, видели обратную сторону этой тетради — четырех американских президентов. Мощнейший образ напоминания того, в какой стране ты живешь», — пояснил он. Так незаметно страна пришла к тому, что российские дети не знали ничего о родине.

Исторический прецедент

Михалков напомнил, что великий Князь Александр Невский отказался от помощи латинян в борьбе с Золотой ордой в обмен на переход в католичество и отказ от православной веры. «Ему этого простить не смогли. Но это спасло нас с вами. Потому что сегодня, если бы тогда этого не случилось, мы бы с восторгом принимали открытие Олимпийских игр в Париже, не понимая, что это бесовщина», — заявил кинорежиссер.

Он отметил, что подрастающим поколениям уже не объясняют о национальных ценностях и выборе, который сделали их предки, пройдя огромный путь в освоении Сибири и Арктики, создавая великую страну.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

В детях взращивают чувство неловкости и опасения кого-то обидеть. А в тех, в ком просыпается несогласие, его задавливают, объясняя это толерантностью, гуманизмом и мультикультурализмом. Режиссер добавил, что Россия — это единственная страна, ставшая мостом между Востоком и Западом. «Мы воспринимаем западную культуру и восточные ветры абсолютно органично. Мы в этом живем. Это наше. Мы в этом сосуществуем. Мы уважаем ислам, но к нам-то присылают не просто мусульман, а тех, кто должен изнутри вытравить идентичность русского человека», — отметил Михалков.

Как Россия сопротивляется отмене

Кинорежиссер подчеркнул, что Россия открыла глаза только после начала спецоперации, но речь идет не только о реальном фронте, а о намного большем. «Мы единственные, кто встал просто во весь рост против этого змея. Это такая махровая матрица, которая хочет поглотить нас, не может с нами сосуществовать. Намерена заставить жить по своим законам, но мы начали сопротивляться», — заявил Михалков.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Если бы этого пробуждения не было, страна продолжала и дальше утопать в навязанных иллюзиях, не обращая ни на что внимания. Но угроза никуда не ушла, поэтому война за сохранение национального сознания сохраняется.

«На стол брошен последний козырь. Коллективная матрица пытается отменить само понятие русский, сделать его символом чего-то непотребного. Это уже даже не национал-социализм и не фашизм. Это новое явление», — сказал Михалков. Он добавил, что русским может быть любой, кто понимает, чувствует и хочет себя ощущать таким. В качестве примера он привел художника Исаака Левитана «Никто так не смог увидеть русскую натуру, русский пейзаж, русскую землю. Он русский художник. Но нас хотят оторвать от этого, Оторвать снаружи и внутри нас», — подытожил Михалков.