Сегодня 17:13 «Цены будут расти». Как и зачем повысят стоимость услуг ЖКХ с 2025 года Инвестсоветник Варфоломеев рассказал, почему повысят тарифы ЖКХ в 2025 году 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

Общество

Бюджет России

Льготы

ЖКХ

Законы

Россия

В России собираются проиндексировать тарифы ЖКХ. Из прогноза социально-экономического развития на 2025-й и на плановый период 2026-2027 годов следует, что со следующего лета рост составит почти 12%. Смогут ли россияне платить столько денег и почему услуги вновь дорожают — в материале 360.ru.

Когда и на сколько повысят тарифы ЖКХ в России Согласно документу, индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025-го составит в среднем 11,9%, с 1 июля 2026 года — 5,4%, а с июля 2027-го — 4,8%. Тарифы на газ сначала увеличат на 10,3%, с июля 2026 года — на 4,3%, с июля 2027-го — еще на 4%. На электричество цены тоже поднимут: в 2025 году — в среднем на 12,6%, в 2026-м — на 5,2%, в 2027-м — на 4%.

Интересно Последний раз тарифы ЖКХ повышали в июле 2024 года — на 9,8% в среднем по стране. Предыдущая индексация прошла 1 декабря 2022-го. Последний раз тарифы ЖКХ повышали в июле 2024 года — на 9,8% в среднем по стране. Предыдущая индексация прошла 1 декабря 2022-го.

Что говорит Минстрой Индексацию тарифов на ЖКУ проводят ежегодно, рассказали в Минстрое России. Ее процент рассчитывают, исходя из прогноза социально-экономического развития страны, стоимости ресурсов и ремонта коммунальных объектов, инженерных сетей и других факторов. «Например, в части обслуживания и эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства <…> необходимо учитывать изменения стоимости реагентов для очистки воды», — уточнили в ведомстве.

Фото: IMAGO/Michael Gstettenbauer / Global Look Press

Что говорят эксперты Очередная индексация тарифов на коммунальные услуги в России связана с необходимостью компенсировать рост затрат на производство и поставку этих услуг, объяснил в разговоре с 360.ru инвестиционный советник Сергей Варфоломеев. По его мнению, на рост стоимости влияют: инфляция, в том числе повышение цен на топливо, оборудование и другие ресурсы;

увеличение затрат на содержание и ремонт инфраструктуры ЖКХ;

рост затрат на оплату труда и социальные выплаты работникам жилищно-коммунального сектора. Варфоломеев предупредил, что вряд ли в ближайшем будущем цены на ЖКУ снизятся.

Можно ожидать, что цены на коммунальные услуги продолжат расти, по крайней мере в ближайшем будущем. Сергей Варфоломеев

Такая индексация ударит по семейному бюджету множества россиян, подтвердил собеседник 360.ru.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Это зависит от индивидуальных обстоятельств и уровня доходов. Для многих суммы за услуги ЖКХ будут значительной нагрузкой на семейный бюджет. По данным Росстата, средний доход на душу населения в России составляет примерно 40 тысяч рублей в месяц», — напомнил Варфоломеев. Для тех граждан, которые живут в небольших городах или имеют низкий уровень дохода, оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства может составлять значительную долю семейного бюджета.

Фото: Freepik

Министерство энергетики и Министерство строительства и ЖКХ пояснили, что будут принимать меры для смягчения роста тарифов, в том числе за счет предоставления субсидий и льгот некоторым категориям. Их предоставят на федеральном и региональном уровнях.

Варфоломеев напомнил, что право на оплату ЖКХ по льготному тарифу имеют: ветераны Великой Отечественной войны;

ветераны труда;

ветераны боевых действий;

инвалиды I и II групп;

жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя;

участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и их родственники;

пострадавшие от испытаний на Семипалатинском полигоне;

пенсионеры (за счет частичного и полного освобождения от взноса за капремонт);

многодетные семьи имеют скидку 30% или 50%, если в них 10 или более детей.

Фото: Freepik

Индексация тарифов ЖКХ — законно? «Тарифы ЖКХ регулирует государство. По закону повышение цен на ЖКХ должно происходить не чаще раза в год. Полномочия по периодичности их индексации передали правительству», — рассказал 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и юрист Константин Крохин. Поэтому в 2022 году кабмин решил проводить индексацию два раза. Власти пообещали, что не будут проводить индексацию по тарифам ЖКХ в 2023-м. Ее перенесли на 2024 год.

То есть закон гласит, что процедуру можно проводить один раз в год, но ее порядок определяет правительство. Константин Крохин

С июля повышают тарифы на коммунальные услуги, которые не могут меняться чаще одного раза в год. Также есть плата за капремонт, которая по своей суммарной нагрузке сопоставима с услугами ЖКХ. Ее имеют право повышать тоже один раз в год, но с 1 января.

Фото: Freepik

Выходит, граждане получают увеличение суммы платежей дважды в год. Но сначала растет одна часть — за содержание жилья, а потом вторая — за ЖКУ. «Правильнее сказать, что тарифы повышают все же два раза в год. Пока эти изменения — в рамках закона», — подчеркнул юрист. Законодатели решили, что повышение нужно разбить на два раза, чтобы не было пиковой нагрузки в январе. Часть нагрузки перенесли на июль.

Считается, что летом это повышение происходит менее заметно, так как люди в отпусках и на дачах. А с сентября начинают ощущать. Константин Крохин

Собеседник 360.ru обозначил еще одну — более значимую, по его мнению, проблему, чем высокая индексация тарифов. «Многие сталкиваются с тем, что реальные цифры в квитанциях намного выше размеров индексации. Например, в Новой Москве застройщики владеют генерирующими мощностями по воде и теплу и завышают тарифы на 200%, то есть в два-три раза больше предусмотренных государством лимитов. Операторы этого нового оборудования, которые имеют отношение к застройщикам, меняют прокладки раз в год, и якобы на них, как на новые фирмы, лимит по росту тарифов ЖКХ в 10-11% не распространяется», — заключил Крохин.