Платежи россиян за услуги ЖКХ с 1 июля 2025 года вырастут на 11,9%

Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%. Такие цифры привело Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития России на 2025-2027 годы.

«В 2025 году индексация совокупного платежа граждан будет формироваться от прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен (тарифов) в сфере газоснабжения и в электроэнергетике», — следует из документа.

С учетом этих факторов индекс платы россиян за коммунальные услуги в 2025 году составит 11,9%, в 2026 — 5,4%, в 2027 — 4,8%. Размер индексации тарифов на электричество для населения в среднем с 1 июля 2025 года составит 12,6%, с 2026 года — 5,2%, с 2027 года — 4%.

Жители некоторых регионов России ранее пожаловались на ощутимый рост тарифов ЖКХ. В некоторых субъектах платежи увеличились на 15-20% и более. Это связано с инфляцией и затратами на ремонт и модернизацию объектов хозяйства, сообщили в Минстрое.