Регулярная процедура. Минстрой прокомментировал индексацию тарифов на ЖКУ

Качество коммунальных услуг является для Минстроя одним из главных приоритетов в работе. Тарифы на ЖКУ индексируются в соответствии с правилами, а цены отслеживают такие надзорные органы, как ФАС и Государственная жилищная инспекция. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.

По данным ведомства, индексация тарифов на ЖКУ является регулярной ежегодной процедурой. Ее проводят на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития страны. В новых тарифах учитывают изменения стоимости ресурсов и технологическое обновление коммунальных объектов, а также модернизацию прилегающих к ним инженерных сетей и другие факторы.

«Например, в части обслуживания и эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, которое является одним из самых больших в мире по своему масштабу, необходимо учитывать изменения стоимости реагентов для очистки воды», — отметили в пресс-службе.

В Минстрое добавили, что стоимость жилищно-коммунальных услуг складывается ниже предельного индекса. Окончательное решение об изменении цен принимают в регионах, напомнили в ведомстве. По его данным, в последний раз индексация проводилась полтора года назад.

И на федеральном, и на региональном уровне действуют льготы и меры социальной поддержки граждан для оплаты ЖКУ. Сейчас их получают более двух миллионов семей. Компенсации полагаются многодетным семьям, ветеранам и пенсионерам, а также тем, кто тратит на оплату жилья больше установленной нормы.

За недопущением превышения предельного индекса изменения платы следит ФАС. Она проверяет обоснованность установленных тарифов и отменяет их, если они не соответствуют законодательству. Проверкой расчета платы в итоговой квитанции занимается государственная жилищная инспекция.

Тарифы на ЖКУ с 1 июля 2025 года вырастут на 11,9%. По информации Минэкономразвития, такой показатель будет формироваться из-за прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен в сфере энергетики.