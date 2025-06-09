09 июня 2025 15:26 Заядлый авантюрист, предприниматель и отец Илона. История жизни и бизнеса Эррола Маска 0 0 0 Фото: Эррол Маск на «Форуме будущего 2050», Москва, 9 июня 2025 год. Кирилл Каллиников / РИА «Новости» Общество

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Эррол Маск всегда отличался жестким подходом к бизнесу. Он лихо торговал изумрудами с автоматом наперевес, вел строительный бизнес и никогда не жаловался на недостаток внимания женщин. Все подробности об отце миллиардера и изобретателя Илона Маска в материале 360.ru.

Маск-старший в Москве В Москву приехал отец американского миллиардера Илона Маска — 79-летний Эррол Маск. Его пригласили в качестве спикера для участия в «Форуме будущего 2050». Ранее бизнесмен неоднократно хвалил президента России Владимира Путина, отмечал, что «было бы глупо им не восхищаться», и заявлял о поддержке лидера всей семьей. Маск-старший уже успел погулять по столице и признался, что поражен ее размерами, чистотой и чудесными дорогами. Особенно удивил гостя тот факт, что в столичных садах и парках свободно гуляют женщины и дети, не опасаясь за свою жизнь. Того, кто проектировал город, гость без обиняков назвал гением. Кстати, когда сам Илон Маск приехал в Москву в начале 2000-х, он обедал с российскими предпринимателями. В какой-то момент американец выпил так много водки, что отключился и ударился головой об стол. Позже ему подарили бутылку водки с этикеткой с изображением его самого на Марсе.

Биография Эррола Маска Эррол Грэм Маск родился в Претории 25 мая 1946 года. Его отец был южноафриканцем, а мать Кора Амелия Маск Робинсон — англичанкой. Еще в средней школе парень подружился с Мэй Холдеман — дочерью мануального терапевта Джошуа Холдемана, пилота и технократа с неоднозначными политическими взглядами. Влюбленные поженились в 1970-м, а год спустя у них родился первенец Илон Рив. Молодой отец изучал электромеханику в Университете Претории и это позволило ему работать консультантом по электротехнике и машиностроению. Маск пытался заигрывать с местной политикой: заседал в горсовете Претории, входил в оппозиционную партию, но потом со всеми разругался.

Фото: Эррол Маск в Дели, 5 июня 2025 года. IMAGE/Hindustan Times / www.globallookpress.com

Шел в гору и собственный инженерный бизнес, связанный со строительством. Также Маск владел магазином автозапчастей. Но значительную часть прибыли приносили акции изумрудных рудников. Все это обеспечило семье один из самых больших домов в Претории, яхту, самолет, пять автомобилей класса люкс, грузовик и домик в заповеднике Тимбавати, который сдавали в аренду туристам.

Интересно Сегодня цена на туристический домик в южноафриканском заповеднике Тимбавати в среднем достигает 90 тысяч рублей за ночь. Разумеется, многое зависит от уровня комфорта выбранного жилища. Премиум-размещение будет стоить более 130 тысяч рублей за ночь и выше, а вот насколько, зависит от времени года. Сегодня цена на туристический домик в южноафриканском заповеднике Тимбавати в среднем достигает 90 тысяч рублей за ночь. Разумеется, многое зависит от уровня комфорта выбранного жилища. Премиум-размещение будет стоить более 130 тысяч рублей за ночь и выше, а вот насколько, зависит от времени года.

В делах семейных все оказалось не так удачно, как в бизнесе. В 1979-м супруги Маск развелись. Все трое детей, Илон, Кимбал и Тоска поначалу остались с матерью. Однако через два года старший сын перебрался к отцу. У него были настоящие сокровища по меркам 10-летнего пацана: компьютер и энциклопедия «Британника». Брат последовал примеру Илона через пару лет.

Фото: Братья Кимбол и Илон Маски. Paul Hennessy / www.globallookpress.com

Бизнес Маска на изумрудах В 1986 году Маск приобрел права на добычу на трех изумрудных рудниках в Замбии — стране на перекрестке Центральной, Южной и Восточной Африки. При этом сами копи бизнесмен покупать не стал, так как опасался, что местные бандиты просто отберут их. В те времена Африка походила на Дикий Запад с гарниром из джунглей, болезней, диких зверей и недружелюбных людей. Спокойнее было просто импортировать изумруды, хоть этот бизнес не сильно отличался легальностью, а рабочие орудовали в шахтах лишь лопатами и кирками. За добычей Маск летал на легком двухмоторном самолете по ночам — взлетно-посадочную полосу на расчищенном поле слегка подсвечивали автомобильными фарами.

Фото: Шахтеры в изумрудной шахте. Jhon Paz / www.globallookpress.com

Бизнесмена частенько сопровождали сыновья. К тому моменту у каждого из мальчишек было по собственному мотоциклу и оба ребенка могли с легкостью пилотировать самолет. Во время путешествий за камнями все участники вооружались автоматами Калашникова. Маск лично возил камни на огранку в Йоханнесбург, а затем отправлялся с готовой продукцией за границу и там продавал. Дела шли настолько хорошо, что сейф не закрывался из-за огромного количества наличных. Бизнесмен успел заработать на камнях около 210 тысяч долларов (сегодня это равнялось бы сумме выше полумиллиона), прежде чем все рухнуло. Крах успешного бизнеса обеспечили… ученые Новосибирского института геологии и геофизики. Они разработали процесс создания геотермальных, то есть искусственных изумрудов, а в конце 1980-х годов еще и поставили технологию на поток.

Фото: Добытые изумруды. Jhon Paz / www.globallookpress.com

Жены и дети Маска-старшего Первая супруга Маска в своей автобиографической книге дала не слишком привлекательный портрет бывшего мужа: жестокий, во время развода угрожал ножом, неоднократно подавал в суд, выбивая опеку над детьми. Тем не менее у мужчины никогда не было недостатка в партнершах. Сам он «скромно» заявлял, что его связи больше всего походили на конвейер. Случилась история, когда любящий отец заглянул на секс-вечеринку вместе с девятилетним сыном. Однако до того, как все участники, хорошо известные в Южной Африке люди, скинули одежду, Маск-старший успел отправить Илона в библиотеку. Там паренек ждал папу, который, по его собственному признанию, успел «хорошо оттянуться». Второй брак продлился не слишком долго. В начале 90-х 45-летний бизнесмен снова женился на 25-летней Хайде Безейденхаут и усыновил ее дочь Яну. У них родились еще две девочки. При этом в 2018 году падчерица (к тому моменту уже взрослая девушка) родила ребенка от отчима. Последний раз бизнесмен стал отцом в ноябре 2022-го. Итого в общей сложности у Маска семеро детей. Пока что его старший сын Илон вдвое опережает родителя по количеству потомков.