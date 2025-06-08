«Спроектировал гений». Прилетевший в Москву отец Маска сравнил ее с Древним Римом

Отец американского предпринимателя Илона Маска, инженер и бизнесмен Эррол Маск поделился впечатлениями от поездки в Москву. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» .

Эррол Маск признался, что его поразили размеры и чистота российской столицы, а также ее «чудесные дороги». Он добавил, что просто не поверил своим глазам.

«Тот, кто проектировал город, — гений!» — заявил бизнесмен.

Он отметил, что столичные здания напомнили ему о Древнем Риме. Он видел похожее на картинах с древнеримскими сюжетами. Маск выразил уверенность, что в мире должны больше узнать о Москве, о том, как она прекрасна.

Бизнесмена также поразило, что в садах и парках везде гуляют женщины и дети, причем свободно, не опасаясь за свою жизнь. По его словам, «они просто счастливы».

Отец американского предпринимателя прилетел в Москву для участия в «Форуме будущего 2050».