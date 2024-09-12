От «Зеркала» до «Исторических хроник». Жизнь и творческий путь Николая Сванидзе
Вечером 11 сентября на 70-м году жизни умер Николай Сванидзе. Россияне хорошо помнят его по циклу передач «Исторические хроники» и другим телепроектам. Несколько лет назад журналист серьезно заболел, поэтому практически не появлялся на публике и в эфире. Его творческий путь и яркие моменты из жизни — в материале 360.ru.
Биография Николая Сванидзе
Николай Сванидзе родился в Москве 2 апреля 1955 года. Его назвали в честь деда, репрессированного партийного деятеля.
Отец будущего журналиста работал заместителем главного редактора Издательства политической литературы ЦК КПСС, мать — профессор истории, преподавала в МГУ и РГГУ.
Интересно
Сванидзе окончил 56-ю московскую специализированную школу с углубленным изучением английского, затем получил в МГУ специальность «историк, преподаватель истории со знанием иностранного языка». Кстати, вместе с ним на том же историческом факультете училась Елена Гагарина, старшая дочь первого космонавта планеты.
До начала 1991 года Сванидзе работал научным сотрудником Института США и Канады РАН, потом ушел на телевидение. Начинал с закадровых комментариев в программе «Вести», был ведущим на канале «Россия», а в 1996-м ему доверили вести еженедельную аналитическую программу «Зеркало» — она продержалась в эфире более 10 лет.
Сванидзе — один из создателей партии «Правое дело», был членом Общественной палаты России, участвовал в предвыборной кампании первого президента Бориса Ельцина, входил в экспертный совет «Партии перемен» и до 2022 года заседал в Совете по правам человека.
С 2007-го возглавлял кафедру журналистики факультета журналистики в Российском государственном гуманитарном университете, читал курсы лекций. Позже, с 2010 по 2022 год, директорствовал в Институте массмедиа и рекламы РГГУ.
Вместе с женой в 2008-м написал книгу «Медведев», основанную на интервью с третьим президентом России.
Драка Сванидзе с Шевченко
На разных каналах Сванидзе выпустил циклы исторических телевизионных программ: «Подробности», «Контрасты», «Суд времени», «Исторический процесс». Однако больше всего зрителям запомнились передачи «Исторические хроники», которые с осени 2003-го по весну 2013-го выходили на канале «Россия», а затем в аудиоверсии на радиостанции «Комсомольская правда».
Разумеется, критики хватало. Многие историки обвиняли Сванидзе в «принципе выборочной памяти в отношении истории», умении не замечать и замалчивать очевидные факты, а при необходимости — перебивать собеседника, чтобы не дать ему их озвучить.
Однажды, зимой 2018 года, это привело к драке в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Оппонентом Сванидзе был не менее известный журналист и общественный деятель Максим Шевченко.
Коллеги устроили потасовку во время разговора о Сталине. Это происшествие породило немало шуток и забавный видеоролик.
Личная жизнь Николая Сванидзе
Сванидзе был женат на журналисте Марине Жуковой, внучке «русской мадам Кюри» — Зинаиды Ершовой, выдающегося советского радиохимика, профессора, лауреата трех Сталинских премий. Сын Андрей получил юридическое образование.
Причина смерти Сванидзе
С 2020 года Николай Сванидзе лечился от неврологического заболевания — журналист пережил инсульт. Три года спустя заболел пневмонией, лежал на ИВЛ.
Тогда же врачи диагностировали у него ишемию головного мозга, фибрилляцию предсердий и болезнь Паркинсона, писал Telegram-канал Mash.
Вопреки советам врачей журналист продолжал курить и отказывался от более тщательного лечения. Весной 2024-го он заразился коронавирусом, последствием которого стала тяжелая пневмония. Последние шесть месяцев Сванидзе жаловался на слабость, шум в ушах, головокружение, тошноту, сильную одышку и проблемы с давлением.
Я думала, что он идет на поправку, наоборот, идет по пути восстановления. Он сам брал телефон, сам отвечал, сам писал. Немного, но писал.
Ева Меркачева
член Совета по правам человека
Накануне смерти жена Сванидзе вызывала мужу скорую помощь — из-за пневмонии он жаловался на проблемы с дыханием и температуру. Но от госпитализации он отказался.
Последний раз бригада врачей приехала вечером 11 сентября, но помочь медики ничем не смогли: журналист умер при них от острой сердечной недостаточности.
Где и когда пройдут прощание и похороны Сванидзе — пока неизвестно.