Сегодня 19:51 Личинки прожорливы и всеядны. Жители Сочи забили тревогу из-за полчищ волосатых гусениц Жители Сочи пожаловались на большое количество гусениц белой бабочки Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В Сочи местные жители бьют тревогу из-за нашествия гусениц. Горожане пожаловались, что улицы курорта буквально облеплены вредителями, которые уничтожают зеленые насаждения. Насекомые покрывают деревья, стены домов и тротуары. Подробнее — в материале 360.ru.

От деревьев остались только голые ветки По словам жителей разных районов Сочи, ситуация с гусеницами в этом году дошла до критической точки. Очевидцы показали снимки, на которых гусеницы полностью объедают листву с деревьев, оставляя только голые ветки. Кадры оказались в распоряжении 360.ru. На фото видно, что насекомые оккупировали не только растительность, но и городскую инфраструктуру. «В этой проблеме каждый год, если вовремя не обрабатывать деревья. Обрабатывать активно начали только недавно», — заявила очевидица в беседе с 360.ru.

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Что это за гусеницы? По мнению сочинцев, которые занимаются садом, речь идет о гусеницах так называемой белой (американской) бабочки. «Эта гусеница белой бабочки который год жрет все. И чем дольше нет дождя, тем лучше она себя чувствует. Прямо полчищами не видела, но они во всех районах. Едят всю растительность с мягкими листьями», — заявила 360.ru еще одна местная жительница. По ее словам, она живет в своем доме и регулярно обрабатывает сад. Ситуацию женщина назвала ужасной и отметила, что в прошлом году такого масштаба гусениц не видела. На днях она обратилась за помощью в МЦУ. В итоге специалисты спилили одно из зараженных деревьев на территории детского сада.