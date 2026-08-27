Личинки прожорливы и всеядны. Жители Сочи забили тревогу из-за полчищ волосатых гусениц
Жители Сочи пожаловались на большое количество гусениц белой бабочки
В Сочи местные жители бьют тревогу из-за нашествия гусениц. Горожане пожаловались, что улицы курорта буквально облеплены вредителями, которые уничтожают зеленые насаждения. Насекомые покрывают деревья, стены домов и тротуары. Подробнее — в материале 360.ru.
От деревьев остались только голые ветки
По словам жителей разных районов Сочи, ситуация с гусеницами в этом году дошла до критической точки. Очевидцы показали снимки, на которых гусеницы полностью объедают листву с деревьев, оставляя только голые ветки.
Кадры оказались в распоряжении 360.ru. На фото видно, что насекомые оккупировали не только растительность, но и городскую инфраструктуру.
«В этой проблеме каждый год, если вовремя не обрабатывать деревья. Обрабатывать активно начали только недавно», — заявила очевидица в беседе с 360.ru.
Что это за гусеницы?
По мнению сочинцев, которые занимаются садом, речь идет о гусеницах так называемой белой (американской) бабочки.
«Эта гусеница белой бабочки который год жрет все. И чем дольше нет дождя, тем лучше она себя чувствует. Прямо полчищами не видела, но они во всех районах. Едят всю растительность с мягкими листьями», — заявила 360.ru еще одна местная жительница.
По ее словам, она живет в своем доме и регулярно обрабатывает сад. Ситуацию женщина назвала ужасной и отметила, что в прошлом году такого масштаба гусениц не видела.
На днях она обратилась за помощью в МЦУ. В итоге специалисты спилили одно из зараженных деревьев на территории детского сада.
Чем опасны гусеницы белой бабочки?
Взрослая особь гусеницы белой бабочки обычно размером от трех до четырех сантиметров, тело обильно усеяно щетинками и волосками. По спинной части проходят две линии темных наростов, а на боках — желтовато-лимонные полосы с оранжевыми бородавками.
Американская белая бабочка относится к особо опасным карантинным вредителям. Ее личинки очень прожорливы и всеядны. Вредитель способен уничтожить свыше 200–300 видов растений, включая плодовые (яблоня, груша, слива, черешня), лесные (клен, орех, шелковица), декоративные культуры и многие травянистые.
Кроме того, обильные волоски, которые покрывают тело гусеницы, способны спровоцировать аллергию у тех, кто чувствителен к подобным раздражителям. При этом людей личинки не кусают.