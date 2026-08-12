Доктор Мухина предупредила аллергиков, что контакт с гусеницами шелкопряда может привести к бронхоспазму

Туристы в Калининградской области столкнулись с аллергическими реакциями после прогулок по Куршской косе. Всему виной — гусеницы соснового походного шелкопряда. Их микроскопические волоски могут вызывать жжение, зуд и сыпь, а у астматиков — даже приступы астмы, рассказал «Вечерней Москве» журналист-натуралист Александр Хабургаев.

Эксперт пояснил, что сосновый шелкопряд — обычная бабочка, но ее гусеницы могут быть опасны. Они накапливают токсичные вещества для защиты от врагов. Ворсинки гусеницы способны вызвать жжение во рту, а при аллергии реакция может быть сильнее.

По словам врача-косметолога, дерматолога, доктора медицинских наук Марият Мухиной, в волосках гусениц содержатся белок тауметопоэин, пептиды, ферменты и биогенные амины, включая гистамин. При контакте с кожей они могут вызвать сыпь, раздражение, покраснение и отеки. У людей с аллергией возможна системная реакция, вплоть до бронхоспазма.

В случае контакта с гусеницами необходимо как можно скорее покинуть место их скопления, снять одежду и упаковать ее в пакет, а затем принять душ без мочалки и мыла. При попадании волосков в глаза следует обильно промыть их чистой водой, важно не тереть и не расчесывать кожу.

При сильном зуде помогут холодный компресс, мази с антигистаминными средствами и прием антигистаминных препаратов. В более тяжелых случаях необходимы мази с топическими глюкокортикоидами или системные глюкокортикоиды.