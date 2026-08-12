12 августа 2026 15:38 Яблоки падают с дерева: как спасти урожай и не завести вредителей Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Экология

Еда

Россия

Сад и огород

Насекомые

В разгар яблочного сезона под деревьями каждый день появляются десятки опавших плодов. Садоводы принимают это за естественный процесс созревания, но причиной массовой падалицы чаще оказываются вредители и болезни. Почему яблоня сама избавляется от урожая, можно ли есть упавшие плоды и почему их нельзя оставлять гнить под деревом, узнал 360.ru.

Почему падают яблоки?

Основными причинами массового опадания яблок становятся болезни и вредители. Об этом 360.ru рассказала агроном Елизавета Тихонова. По ее словам, в этом году одной из серьезных проблем стала плодожорка. Многие садоводы упустили момент, когда она начала размножаться. «Агрономы всегда смотрят, когда начинается плодожорка, чтобы сразу начать опрыскивание яблонь. В частных садах это определить достаточно сложно», — заявила Тихонова. Специалист отметила, что наиболее опасный период активности плодожорки обычно приходится на конец июня — начало июля. Именно в это время вредитель поражает формирующиеся плоды. «Гусеница развивается внутри яблока и постепенно добирается до семян. Если они повреждены, дерево перестает тратить ресурсы на такой плод и сбрасывает его», — пояснила агроном. Но плодожорка — не единственная причина массовой падалицы. Тихонова отметила, что в этом году яблони сильно страдают и от гнили.

Фото: РИА «Новости»

По ее наблюдениям, пораженных ею плодов встречается даже больше, чем яблок с паршой. Больные плоды дерево также сбрасывает. Тихонова отметила, что для борьбы с плодожоркой подавление популяции должно носить массовый характер. Но сейчас такого не происходит, поэтому даже после опрыскивания дерева остается риск, что вредители придут с соседних участков. «Даже если вы у себя все опрыскаете, а на соседнем участке всем плевать, то вы можете не успеть вовремя собрать урожай. Не потому, что вы не приняли мер, а потому, что у вас такой сосед», — добавила Тихонова. Агроном посоветовала дачникам договариваться с владельцами соседних участков и проводить совместную обработку. Так появляется больше шансов сохранить урожай. Тихонова также подчеркнула, что при самостоятельной обработке сада необходимо соблюдать меры предосторожности. Сама агроном после опрыскивания полностью моется и стирает одежду, в которой работала.

Фото: РИА «Новости»

Что делать с опавшими яблоками

Оставлять падалицу под деревом нельзя ни в коем случае, предупредила Тихонова. Она пояснила, что оставшаяся в плодах гусеница продолжит развиваться, а в следующем сезоне из нее появится бабочка, способная снова поразить урожай. «Поэтому все яблоки лучше уничтожать. Даже если просто их разрезать, вы уже нарушите покой гусеницы. И этого достаточно, чтобы она сдохла», — заявила собеседница 360.ru. Тихонова добавила, что падалицу можно отправить в компост. Если яблоко с гусеницей засыпать, подходящих условий для ее дальнейшего существования не останется. Также не стоит оставлять под деревом яблоки, до семян которых плодожорка не добралась. Следующей весной они могут дать всходы, которые придется удалять. Агроном отметила, что падалицу можно закопать в землю или сжечь, если гниль охватила весь плод и из него уже нечего выбрать для употребления в пищу.

Фото: РИА «Новости»

Можно ли есть падалицу?