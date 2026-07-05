Сегодня 04:23 Зависимость под маской успеха. Почему трудоголизм опаснее, чем кажется Психолог Паустовская: трудоголизм — путь к одиночеству и потере здоровья 0 0 0 Фото: Ute Grabowsky/ Photothek Media Lab / www.globallookpress.com Эксклюзив

Психология

Общество

Отдых

Праздники

Семья

Отпуск

Отношения

Работа

Психология

Просмотр рабочих чатов по выходным, проверка почты перед сном и привычка брать ноутбук в отпуск — для многих трудоголиков это уже не исключение, а повседневная норма. Постоянная занятость давно перестала быть признаком любви к профессии и все чаще превращается в настоящую психологическую зависимость. Кто такие современные трудоголики и чем опасна их «любовь к работе», выяснил 360.ru.

Как появилось слово «трудоголик»

Автором понятия «трудоголик» стал американский психолог Уэйн Эдвард Оутс, выпустивший в 1971 году книгу «Исповедь трудоголика». В ней он рассказал, что чрезмерная вовлеченность в свою профессию формирует зависимость, похожую на алкоголизм.

Его основная идея заключалась в том, что человек не просто любит свое дело, а буквально не может остановиться, чтобы передохнуть, и испытывает постоянное напряжение, если не работает.

Фото: Winfried Schäfer/ imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Со временем термин вышел за пределы психологии и стал частью повседневного языка. В быту трудоголиками начали называть очень занятых и продуктивных людей. В начале XXI века в США начали отмечать «День трудоголика» 5 июля. Он наступает после Дня независимости — главного национального праздника и выходного. Со временем этот день стали рассматривать как попытку привлечь внимание общества к проблеме трудоголизма и его негативным последствиям для здоровья, семьи и психического состояния.

Когда работа становится зависимостью

Трудоголизм проявляется в невозможности реализовываться в других сферах, кроме работы, начиная от хобби, заканчивая выстраиванием серьезных отношений. Об этом 360.ru рассказала клинический психолог Инна Паустовская. Когда человек не проводит время с семьей, отказывается от встреч с друзьями, не имеет хобби, а все замещает работой, то это говорит о его трудоголизме. «Сами трудоголики признаются в том, что не могут себе дать возможность отдыха и даже когда у них начинается отпуск они все равно думают о работе и стараются туда вернуться», — отметила Паустовская.

Психолог добавила, что также трудоголизм — это форма избегания отношений, в которых возникли сложности, неумение наладить свою личную жизнь, страх перед чувствами или эмоциями и прежде всего бегство людей от самих себя.

Фото: Erik Reis — IKOstudio/Ingram Images / www.globallookpress.com

«Такие люди боятся испытывать неприятные ощущения от чувств или эмоций, потому что не могут их контролировать. Поэтому они полностью уходят в работу, которую, как они считают, они могут делать хорошо и главное, что она находится под их контролем. Поэтому они посвящают этому все свое время, жертвуя другими обязательствами» — пояснила Паустовская. Такое замещение считается формой зависимости, которое можно сравнить с алкоголизмом или пристрастием к табаку. «Это неспособность напрямую принять болезненную для себя тему, в которой трудоголик никогда не признается и оправдает большим количеством работы вместо того, чтобы посмотреть напрямую в глаза проблеме, с которой он столкнулся», — добавила собеседница 360.ru. Также трудоголизм проявляется в «синдроме отличника», когда человеку важно, чтобы его похвалили за его работу. По словам психолога, это идет из детства, когда ребенок привык получать похвалу от кого-то из строгих родителей, которым требовалось угодить. «Во взрослом возрасте такую роль играет руководитель, чье одобрение человек стремится получить, если же он работает сам на себя, то ждет похвалы от окружения», — подчеркнула Паустовская. Также трудоголикам свойственны перфекционизм и гиперфиксация. Такие люди считают, что только они могут выполнить поставленную задачу и сделать это по высшему разряду. Это самый сложный момент для психологической работы, потому что справиться с перфекционизмом очень тяжело.

Как понять, что вы стали трудоголиком

Чтобы определить трудоголизм, нужно посмотреть, из каких занятий состоит жизнь. Если большинство из них выпало, а осталась только работа, то это трудоголизм, заявила Паустовская.

Фото: Erik Reis — IKOstudio/Ingram Images / www.globallookpress.com

Она пояснила, что если у человека резко ухудшились отношения с окружением, семьей, он отказывается отдыхать, перестает радоваться каким-то вещам и предпочитает одиночество, а не близкие контакты, то это очень плохие сигналы. Трудоголизм серьезно влияет на физическое и психическое состояние. «Это очень невеселая перспектива в виде отсутствия радости в жизни, плохого здоровья и одиночества. Эти проблемы деньгами не всегда можно решить», — подчеркнула психолог.

Кто в группе риска

К трудоголизму нужно иметь склонность. Не каждый человек, который попадает в корпорацию, становится трудоголиком, несмотря на требование крупных компаний о ненормированном рабочем дне.

Фото: David Oxberry/moodboard / www.globallookpress.com

В такой системе остаются не все. Некоторые делают выбор в пользу своего здоровья или семьи, отметила психолог.

«К трудоголизму склонны люди с высокими уровнями контроля и перфекционизма, а также склонные к созависимым отношениям. Особенно, если они выросли в семье, где родители были очень строгие и предъявляли высокие требования», — добавила Паустовская. Но трудоголизм не самая страшная форма зависимости, которая может быть, потому что выросшие в таком окружении люди могут найти выход и в алкоголе. Они находятся в зоне риска, заключила психолог.