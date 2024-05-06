Повышение тарифов ЖКХ в июле 2024 года: на сколько поднимут квартплату | 360°

Общество 06 мая 2024, 18:33 Вода, свет и газ. На сколько и когда повысят тарифы за ЖКУ в России Юрист Овтов рассказал, что делать, если обнаружил нарушение в тарифах за ЖКУ РИА «Новости»

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В России через два месяца проиндексируют тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Решение об этом приняли еще в ноябре 2023 года. На сколько и когда именно увеличится плата за ЖКУ, положены ли скидки льготникам и что делать, если заметил лишние начисления, — в материале 360.ru.

Когда и на сколько тарифы ЖКХ вырастут в России

Новые расценки начнут действовать с 1 июля 2024 года. Рост составит в среднем 9,8%, но точное распределение тарифов зависит от региона.

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Например, в Москве предельный индекс повышения установили в районе 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, в Подмосковье — 10,7%, в Ленобласти — 10,2%. Другие индексы можно посмотреть в распоряжении российского правительства по ссылке.

Однако кабмин установил лишь ориентир: на деле индексы повышения могут быть меньше или больше, если так решат местные власти. Такие расценки будут действовать следующие три года — до 2028-го.

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Напомним, индексы регулируют плату только за электроэнергию, водоснабжение, газоснабжение и прочие коммунальные услуги.

Цены за содержание и ремонт жилья, капремонт и другие статьи расходов не зависят от этой индексации. Их определяют региональные власти либо жители.

Кто получит скидку на квартплату

Июльское повышение тарифов затронет всех граждан, но есть льготные категории — часть из них имеет право на субсидии при оплате коммунальных услуг, напомнил в беседе с 360.ru юрист Кирилл Овтов.

РИА «Новости»

По общему правилу на частичную компенсацию претендуют семьи, не имеющие задолженности и расходы на ЖКУ которых превышают 22% от совокупного дохода. Регионы могут вводить свои льготы, доля допустимых расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг также различается.

Жители, которые ранее такую субсидию не получали или расходы которых не превышали порог, а с 1 июля 2024 года превысили, смогут ею воспользоваться.

Вместе с повышением тарифов с 1 июля для социально незащищенных граждан отменят банковскую комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг. Это коснется всех российских регионов.

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Что делать, если заметил нарушение в платежке

Если коммуналка подорожала на сумму, которая оказалась больше предусмотренного повышения, необходимо направить жалобу в региональное управление Федеральной антимонопольной службы, отметил Овтов.

«Она должна будет провести проверку. Если специалисты установят нарушение, ФАС вынесет предписание и привлечет виновные лица к административной ответственности», — добавил эксперт.

Когда тарифы повысили необоснованно и это подтвердила ФАС, россияне имеют право обратиться за перерасчетом. Если его не проведут, можно подать на управляющую компанию в суд, заключил юрист.