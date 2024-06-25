«Иначе станут пить больше». Что будет с ценами на крепкие спиртные напитки
Председатель НСЗПП Шапкин: простые потребители не почувствуют роста цен на водку
С 1 июля в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь. Стоимость водки в рознице должна подняться до 299 рублей, еще подорожают коньяк, ром и бренди. Повлияет ли это на черный рынок и откажутся ли россияне от выпивки, 360.ru рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Далее — прямая речь.
Жидкая валюта
Повышение минимальных розничных цен связано с ростом акцизов, который произошел 1 января 2024 года. Таким образом, алкоголь подорожал после Нового года. Приказ Минфина поможет проверяющим определить, продают спиртное легально или нет.
Если водку реализуют дешевле установленной цены, магазин в судебном порядке могут лишить лицензии. Скорее всего, так произошло из-за экономии на налогах.
Те факторы, которые заложили в минимальную розничную цену, уже повлияли на стоимость крепкого алкоголя в магазинах с 1 января.
Важно понимать, что, несмотря на одинаковые акцизы, минимальная цена на бренди и коньяк выше, чем на водку, поскольку эти напитки делают на основе виноградного сока. То есть они сложнее в производстве, на выдержку требуется время.
Почему алкоголь нельзя продавать дешево
По самой минимальной цене спиртное могут продавать только производители полного цикла. Компании поменьше покупают сырье, на это уходят деньги, при этом нужно еще и заработать. Поэтому отпускная цена таких напитков будет выше.
Однако даже большие компании не могут продавать водку ниже установленных порогов, ведь рынок алкогольной продукции очень чувствителен к малейшим изменениям.
Кроме того, цена спиртного влияет на его потребление: в России стоимость алкоголя регулируют за счет повышенного налогообложения. Без акцизов и НДС бутылка водки будет стоить 100 рублей, и граждане станут пить больше.
Подорожает ли водка в России
Рост цен в магазинах будет незначительным, покупатели практически ничего не заметят. Повышение почувствуют только проверяющие и участники оборота.
Гнать самогон — не выход
Весь алкоголь в России учитывает система ЕГАИС: начиная с завода и заканчивая прилавком. Информация о каждой бутылке известна, в том числе о ее реализации.
Если бутылку водки удалось где-то второй раз продать, система это увидит. Благодаря такому учету места для торговли на черном рынке не остается.
Конечно, подпольный рынок все равно существует. Люди продают спиртное из-под прилавка, с рук и так далее. Полиция пресекает такую торговлю, в законе прописана серьезная ответственность за подобную деятельность.
Не стоит забывать, что незаконная продукция может привести к массовым отравлениям и трагедиям, поэтому покупать алкоголь с рук опасно.
Что касается самогона, то это достаточно дорогое удовольствие. Дешевле купить в магазине легальную продукцию, чем гнать спиртное самостоятельно. Это скорее хобби для состоятельных людей.