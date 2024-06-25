Сегодня 14:04 «Иначе станут пить больше». Что будет с ценами на крепкие спиртные напитки Председатель НСЗПП Шапкин: простые потребители не почувствуют роста цен на водку 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

Общество

Рубль

Алкоголь

Торговля

Россия

Магазины

Деньги

Инфляция

С 1 июля в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь. Стоимость водки в рознице должна подняться до 299 рублей, еще подорожают коньяк, ром и бренди. Повлияет ли это на черный рынок и откажутся ли россияне от выпивки, 360.ru рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Далее — прямая речь.

Жидкая валюта Повышение минимальных розничных цен связано с ростом акцизов, который произошел 1 января 2024 года. Таким образом, алкоголь подорожал после Нового года. Приказ Минфина поможет проверяющим определить, продают спиртное легально или нет. Если водку реализуют дешевле установленной цены, магазин в судебном порядке могут лишить лицензии. Скорее всего, так произошло из-за экономии на налогах.

Те факторы, которые заложили в минимальную розничную цену, уже повлияли на стоимость крепкого алкоголя в магазинах с 1 января.

Важно понимать, что, несмотря на одинаковые акцизы, минимальная цена на бренди и коньяк выше, чем на водку, поскольку эти напитки делают на основе виноградного сока. То есть они сложнее в производстве, на выдержку требуется время.

Фото: Unsplash

Почему алкоголь нельзя продавать дешево По самой минимальной цене спиртное могут продавать только производители полного цикла. Компании поменьше покупают сырье, на это уходят деньги, при этом нужно еще и заработать. Поэтому отпускная цена таких напитков будет выше. Однако даже большие компании не могут продавать водку ниже установленных порогов, ведь рынок алкогольной продукции очень чувствителен к малейшим изменениям. Кроме того, цена спиртного влияет на его потребление: в России стоимость алкоголя регулируют за счет повышенного налогообложения. Без акцизов и НДС бутылка водки будет стоить 100 рублей, и граждане станут пить больше.

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Подорожает ли водка в России Рост цен в магазинах будет незначительным, покупатели практически ничего не заметят. Повышение почувствуют только проверяющие и участники оборота.

Гнать самогон — не выход Весь алкоголь в России учитывает система ЕГАИС: начиная с завода и заканчивая прилавком. Информация о каждой бутылке известна, в том числе о ее реализации. Если бутылку водки удалось где-то второй раз продать, система это увидит. Благодаря такому учету места для торговли на черном рынке не остается.

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Конечно, подпольный рынок все равно существует. Люди продают спиртное из-под прилавка, с рук и так далее. Полиция пресекает такую торговлю, в законе прописана серьезная ответственность за подобную деятельность. Не стоит забывать, что незаконная продукция может привести к массовым отравлениям и трагедиям, поэтому покупать алкоголь с рук опасно. Что касается самогона, то это достаточно дорогое удовольствие. Дешевле купить в магазине легальную продукцию, чем гнать спиртное самостоятельно. Это скорее хобби для состоятельных людей.