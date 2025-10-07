Сегодня 15:11 Тренд на заботу. Станет ли закон об обязательной индексации реальностью в России? Юрист Яковлева: принятие закона о ежегодной индексации ЗП упростит жизнь всем 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Бюджет России

Рубль

Суд

Законы

Доходы

Правила

Россия

Работа

Зарплаты

Инфляция

В Госдуме предложили закрепить ежегодную индексацию зарплат для всех работников. По мнению авторов инициативы, заработная плата сотрудника должна расти каждый год вне зависимости от сферы деятельности, особенно с учетом инфляции в стране. Насколько идея реализуема и как вообще работает индексация в России — в материале 360.ru.

Что такое индексация? Как отметила в беседе с 360.ru эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева, сейчас индексация регулируется статьей 134 Трудового кодекса. Коммерческие организации обязаны индексировать зарплаты, но порядок проведения индексации устанавливают сами. «Вот это право — устанавливать порядок проведения индексации самостоятельно для компаний — порождает определенное количество споров и массу неопределенностей», — сказала она. Яковлева напомнила, что смысл индексации — это обеспечение покупательской способности заработной платы. Проводить ее нужно не реже, чем раз в год. Проще говоря, если в текущем году на 10 рублей можно купить пять коробков спичек, то в следующем доходы нужно скорректировать таким образом, чтобы осталась возможность приобрести те же пять коробков.

Как зарплаты индексируют на практике Однако судебная практика по вопросу индексации зарплаты в основном складывалась в пользу работодателей. Трудовой кодекс определяет, что конкретный порядок индексации устанавливает сам наниматель. Суды признают правомерными различные подходы к индексации, прописанные в локальных актах компаний. Это может быть ориентация на плановый уровень инфляции, закладываемый в бюджет, который, как правило, ниже реального. Также порядок может предусматривать фиксированный процент или проведение индексации раз в несколько лет, вплоть до одного раза в пять лет. «Стоит отметить, что в последнее время все-таки склоняются к наиболее адекватным решениям, исходя из смысла, который закладывал законодатель», — подчеркнула Яковлева.

Фото: РИА «Новости»

Жизнь станет проще По ее словам, инициатива проиндексировать зарплаты всех сотрудников могла появиться из-за изменений политики, а также на фоне общей экономической обстановки в государстве. «Если в этой инициативе будет прописан конкретный порядок — минимальное значение, которое работодатель не вправе менять своими локальными актами, — то это значительно упростит жизнь многим», — объяснила эксперт. По ее мнению, работники будут понимать четкие правила игры, а у судов снизится нагрузка, потому что сократится количество споров, связанных с индексацией. Она напомнила, что законопроект об индексации впервые подали семь лет назад. Там прописали правила и порядки: ежегодное индексирование, минимальный процент и другие. «В общем, такие правила уже пытались [внедрить]. Если их наконец примут, то это будет очень хорошо», — сказала Яковлева. По ее словам, вероятность принятия этого закона довольно высокая. Это обусловлено «общим трендом» заботы о работниках и экономической ситуацией в России.