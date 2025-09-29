Правительство внесло проект о сумме МРОТ на 2026 год

Правительство внесло проект об установлении МРОТ в размере 27093 на 2026 год

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц. Документ опубликован в думской электронной базе .

В документе указано, что соотношение с медианной зарплатой за предыдущий год составит 48%. По данным Росстата, медианная зарплата за 2024 год — 56 443 рубля.

Ранее, 24 сентября, в пресс-службе кабмина сообщили, что рост составит более 20% и затронет 4,5 миллиона человек. В правительстве подчеркнули, что МРОТ используется также для расчета отпускных, больничных и социальных пособий, а индексация будет продолжена.