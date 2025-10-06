Юрист Кофанов посоветовал добиваться индексации зарплаты через суд

По словам юриста по трудовому праву и генерального директора NS Consulting Дмитрия Кофанова в интервью радио Sputnik , вопрос о том, как часто работодатель должен повышать зарплату, остается неоднозначным.

Как отметил специалист, статья 134 Трудового кодекса России предусматривает индексацию заработной платы, но не устанавливает конкретных сроков и размеров для работодателей коммерческого сектора.

«Работодатели, не относящиеся к бюджетной сфере, самостоятельно определяют порядок повышения уровня реального содержания заработной платы», — отметил Кофанов.

Если работодатель отказывается индексировать зарплату, рекомендуется обратиться в прокуратуру или суд. В случае нарушения ответчика могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 5.27.В суде можно попытаться взыскать невыплаченную заработную плату, если суд признает право на индексацию, заключил юрист.