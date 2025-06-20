За одного солдата 50 жизней. ФСБ по Крыму рассекретила документы ВОВ

Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило архивные документы, в которых говорится о преступлениях немецко-фашистских оккупантов на территории полуострова в период Великой Отечественной войны. Документы содержат подробности карательных операций против жителей Симферополя, крымских деревень Мангуш, Лаки, Улу-Сала и других населенных пунктов.

Как отметил председатель комитета Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков, рассекреченные материалы позволяют детально восстановить характер оккупационного режима в Симферополе, установленного в ноябре 1941 года. В документах описаны преступления против евреев, крымчаков и цыган, уничтожение советских военнопленных голодом и принудительная эвтаназия раненых, а также карательная политика в отношении всех категорий жителей крымской столицы.

Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю 1/2 Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю 2/2

Страшное признание Среди главных организаторов преступлений оказались комендант Симферополя Георг Криммель и руководитель местной службы СД Пауль Цап. На одном из допросов Криммель признался, что по его приказу расстреляли 50 человек. После взрыва в бывшем здании НКВД в Симферополе, при котором погибли 12 человек, населению города поручили сообщить в короткий срок обо всех известных случаях заминирования. Людей предупредили, что если случится хотя бы один взрыв, то за каждого погибшего немецкого солдата расстреляют 50 мирных жителей. «Позднее на окраине города один немецкий солдат при входе в помещение взорвался на мине. В порядке наказания за это было расстреляно 50 заложников», — признался Криммель. Жертвами стали 18-20 заключенных тюрьмы и около 30 случайных жителей города.

Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Использование душегубок Документы также раскрывают ранее неизвестные подробности политики геноцида в Белогорском районе, Джанкое, Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте. Среди свидетельств — показания Филиппа Лазуткина об использовании нацистами душегубок для массового уничтожения евреев, цыган и крымчаков в начале 1942 года. Рассекреченные материалы служат неопровержимым доказательством реализации нацистами политики геноцида на территории Крымского полуострова в годы оккупации.