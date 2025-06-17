Инъекции смерти. ФСБ рассекретила правду об убийствах советских пленных под Симферополем

ФСБ России по Крыму раскрыла документы об уничтожении советских пленных в 1942-м

Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» обнародовало архивные материалы, свидетельствующие о преднамеренном уничтожении советских военнопленных в 1942 году. Документ представляет собой протокол допроса капитана медицинской службы 11-й немецкой армии Эбергарда Мюллера, проведенного 26 мая 1948 года.

Тайные приказы о смерти

Врач объяснил, что летом 1942 года его направили в лагерь для военнопленных под Симферополем после беседы с начальником медицинской службы 11-й армии генералом Фаульгербером. Тот предупредил об определенных приказах, но каких именно — не раскрыл, однако потребовал строгого соблюдения секретности.

Позже выяснилось, что речь шла об уничтожении тяжелобольных и раненых красноармейцев, которых не могли вылечить в течение трех месяцев. Убивали военных с помощью введения смертельной инъекции.

Как пояснил Мюллер, непосредственный приказ отдавал его начальник, капитан медицинской службы Ромесвенгель, который лично отбирал жертв.