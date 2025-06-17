Инъекции смерти. ФСБ рассекретила правду об убийствах советских пленных под Симферополем
ФСБ России по Крыму раскрыла документы об уничтожении советских пленных в 1942-м
Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» обнародовало архивные материалы, свидетельствующие о преднамеренном уничтожении советских военнопленных в 1942 году. Документ представляет собой протокол допроса капитана медицинской службы 11-й немецкой армии Эбергарда Мюллера, проведенного 26 мая 1948 года.
Тайные приказы о смерти
Врач объяснил, что летом 1942 года его направили в лагерь для военнопленных под Симферополем после беседы с начальником медицинской службы 11-й армии генералом Фаульгербером. Тот предупредил об определенных приказах, но каких именно — не раскрыл, однако потребовал строгого соблюдения секретности.
Позже выяснилось, что речь шла об уничтожении тяжелобольных и раненых красноармейцев, которых не могли вылечить в течение трех месяцев. Убивали военных с помощью введения смертельной инъекции.
Как пояснил Мюллер, непосредственный приказ отдавал его начальник, капитан медицинской службы Ромесвенгель, который лично отбирал жертв.
Отправил 50 человек на тот свет
При этом немецким врачам запрещали самостоятельно делать уколы — эту функцию выполняли коллаборационисты из числа бывших военнопленных. Мюллер вспомнил двух таких докторов-добровольцев — Грейвинга и Махова. Они работали в лагере еще до его прибытия и остались после отъезда.
За полтора месяца работы в терапевтическом отделении лагеря лично Мюллер уничтожил около 50 человек с заболеваниями сердца, почек и легких. На всех процедурах присутствовал капитан Ромесвенгель.
Отделение смерти
Также такие инъекции вводили пленным в хирургическом отделении, за уничтожение солдат отвечал обер-лейтенант медицинской службы Буц. По словам Мюллера, там жертв было значительно больше.
По версии Ромесвенгеля и Буца, в хирургическом отделении избавились от 950 человек. Еще до прибытия Мюллера в лагере таким же способом убили около 1,5 тысячи военнопленных.
Тела погибших вывозила специальная команда Симферопольской комендатуры: ежедневно на северную окраину города свозили от 15 до 25 трупов людей, убитых смертельными инъекциями.
Как отметил доктор исторических наук Олег Романько, показания Мюллера дают четкое представление о системном характере преступлений против советских военнопленных в Крыму.