«Взбаламутить россиян?» В Думе раскритиковали идею урезать отпуска и новогодние каникулы
Депутат Бессараб: нет никаких оснований сокращать отпуска россиян
В России предложили сократить отпуска и уменьшить количество праздничных дней. В Госдуме такую инициативу не поддержали. Подробности — в материале 360.ru.
О том, что оплачиваемый отпуск необходимо сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники — до шести дней, заявил общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов. По его мнению, не время прохлаждаться на курортах и дачах в условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране.
Предложение сократить отпуска и уменьшить количество праздничных дней в России — необоснованный и непродуманный вброс, который вызывает негатив со стороны работающего населения. Такое заявление в беседе с 360.ru сделала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
С 2022 года, если посмотреть на экономическое развитие России, мы достигли четвертого места в мировой экономике. Мы укрепляем свой экономический потенциал и суверенитет, в том числе промышленного характера. Наша обороноспособность только усилилась за этот период времени.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов
Не было оснований считать, что в России не хватает средств в экономике, рабочих рук и мозгов, подчеркнула депутат.
«Зачем было поднимать эту тему, если экономика растет? Люди справляются с задачами, поставленными государством, оборонные заказы выполняются», — отметила она.
Можно ли сокращать отпуска в России?
Сегодня у работодателя есть инструменты, которые позволяют увеличить количество рабочих дней, но с согласия работающего, напомнила Бессараб. Это может быть режим ненормированного рабочего дня, например, по должностям и специальностям руководителей, сверхурочная работа по рабочим специальностям.
«Но и то, и другое вводится с согласия работающего и компенсируется дополнительной оплатой, а ненормированный рабочий день — как раз дополнительными днями оплачиваемого отпуска. Поэтому зачем было поднимать эту волну, я совершенно не понимаю, более того, могу сказать, что сами работодатели не имеют права ухудшать условия труда, а государство уже давно не идет по этому пути, и условия труда работающих россиян только улучшаются», — добавила депутат.
По ее мнению, подобное предложение, казалось бы, было сделано из самых благих побуждений. Но оснований для подобных идей нет.
«Все хорошо. Производство именно средств обороны увеличилось значительно. Если в 2022–2023 годах не потребовало изменения рабочего времени, зачем он поднимает этот вопрос сейчас, чтобы просто взбаламутить россиян?» — высказалась парламентарий.