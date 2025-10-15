Сегодня 13:34 «Взбаламутить россиян?» В Думе раскритиковали идею урезать отпуска и новогодние каникулы Депутат Бессараб: нет никаких оснований сокращать отпуска россиян 0 0 0 Фото: Каток на зимнем фестивале у Главного храма ВС РФ в Кубинке / Медиасток.рф Эксклюзив

В России предложили сократить отпуска и уменьшить количество праздничных дней. В Госдуме такую инициативу не поддержали. Подробности — в материале 360.ru.

О том, что оплачиваемый отпуск необходимо сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники — до шести дней, заявил общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов. По его мнению, не время прохлаждаться на курортах и дачах в условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране. Предложение сократить отпуска и уменьшить количество праздничных дней в России — необоснованный и непродуманный вброс, который вызывает негатив со стороны работающего населения. Такое заявление в беседе с 360.ru сделала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

С 2022 года, если посмотреть на экономическое развитие России, мы достигли четвертого места в мировой экономике. Мы укрепляем свой экономический потенциал и суверенитет, в том числе промышленного характера. Наша обороноспособность только усилилась за этот период времени. Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

Не было оснований считать, что в России не хватает средств в экономике, рабочих рук и мозгов, подчеркнула депутат. «Зачем было поднимать эту тему, если экономика растет? Люди справляются с задачами, поставленными государством, оборонные заказы выполняются», — отметила она.

Фото: Медиасток.рф

Можно ли сокращать отпуска в России? Сегодня у работодателя есть инструменты, которые позволяют увеличить количество рабочих дней, но с согласия работающего, напомнила Бессараб. Это может быть режим ненормированного рабочего дня, например, по должностям и специальностям руководителей, сверхурочная работа по рабочим специальностям. «Но и то, и другое вводится с согласия работающего и компенсируется дополнительной оплатой, а ненормированный рабочий день — как раз дополнительными днями оплачиваемого отпуска. Поэтому зачем было поднимать эту волну, я совершенно не понимаю, более того, могу сказать, что сами работодатели не имеют права ухудшать условия труда, а государство уже давно не идет по этому пути, и условия труда работающих россиян только улучшаются», — добавила депутат. По ее мнению, подобное предложение, казалось бы, было сделано из самых благих побуждений. Но оснований для подобных идей нет. «Все хорошо. Производство именно средств обороны увеличилось значительно. Если в 2022–2023 годах не потребовало изменения рабочего времени, зачем он поднимает этот вопрос сейчас, чтобы просто взбаламутить россиян?» — высказалась парламентарий.