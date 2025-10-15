«Не время прохлаждаться». В России призвали сократить оплачиваемый отпуск

Политтехнолог Попов: в России нужно сократить число отпускных и праздничных дней

В России нужно сократить оплачиваемый отпуск и число праздничных дней. Такое заявление сделал общественник и политтехнолог Вадим Попов изданию «Абзац» .

«В условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране властям необходимо пересмотреть законодательство в отношении количества отпускных и праздничных дней в году в сторону их уменьшения», — сказал он.

Сегодня России нужно непрерывно выпускать военную и гражданскую продукцию, подчеркнул Попов. По его мнению, россиянам достаточно 21 дня для отдыха. Новогодние каникулы можно сократить до шести дней.

«Не время, когда против нашей страны ведется настоящая война со стороны Запада, прохлаждаться месяц на курортах и дачах», — заявил общественник.

Новогодние каникулы в 2026 году в России будут длиться 12 дней, что станет рекордным показателем за много лет. В следующем году россияне, работающие по пятидневной неделе, проведут на рабочем месте 247 дней.