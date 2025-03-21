Вторичка под семейную ипотеку. Где и когда можно купить льготное жилье

«Дом.рф» показал список городов, где можно взять семейную ипотеку на вторичку

В России по семейной ипотеке можно будет купить вторичное жилье. Оператор льготной программы — «Дом.РФ» . На площадке опубликовали список городов, где будет доступна льгота.

Где и когда можно купить вторичку под семейную ипотеку

Купить квартиру на вторичном рынке под семейную ипотеку можно с 1 апреля в городах с низким объемом строительства жилья. В перечень вошли Воркута, Геленджик, Комсомольск-на-Амуре, Норильск и Мурманск.

Всего в списке 904 города. В Курской и Белгородской областях семейная ипотека на вторичку предоставляется в восьми населенных пунктах, в Брянской — в 15 городах, в ДНР — в 51, в ЛНР — в 36 населенных пунктах.

Спрос на ипотеку вновь стал расти после ожидаемого сезонного падения.