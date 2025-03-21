Вторичка под семейную ипотеку. Где и когда можно купить льготное жилье

«Дом.рф» показал список городов, где можно взять семейную ипотеку на вторичку

Фото: Медиасток.рф

В России по семейной ипотеке можно будет купить вторичное жилье. Оператор льготной программы — «Дом.РФ». На площадке опубликовали список городов, где будет доступна льгота.

Где и когда можно купить вторичку под семейную ипотеку

Купить квартиру на вторичном рынке под семейную ипотеку можно с 1 апреля в городах с низким объемом строительства жилья. В перечень вошли Воркута, Геленджик, Комсомольск-на-Амуре, Норильск и Мурманск.

Всего в списке 904 города. В Курской и Белгородской областях семейная ипотека на вторичку предоставляется в восьми населенных пунктах, в Брянской — в 15 городах, в ДНР — в 51, в ЛНР — в 36 населенных пунктах.

Спрос на ипотеку вновь стал расти после ожидаемого сезонного падения.

Фото: Медиасток.рф

Кто может взять семейную ипотеку

Семейную ипотеку могут взять россияне, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно. Жилье должно находиться в границах городов, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или количество таких зданий не превышает двух.

Исключения — Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. Максимальная ставка на весь срок кредитования — 6%, минимальный первоначальный взнос — 20%, максимальная сумма кредита — 12 миллионов.

Депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин ранее напомнил, что семейная ипотека доступна многодетным семьям, а материнский капитал можно использовать как первоначальный взнос. В 2025 году размер такой выплаты на второго и последующих детей составляет 912 тысяч рублей.

Фото: Медиасток.рф

Преимущества госпрограммы

Госпрограмма льготного жилищного кредитования для семей с детьми позволяет:

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