Вторичка под семейную ипотеку. Где и когда можно купить льготное жилье
«Дом.рф» показал список городов, где можно взять семейную ипотеку на вторичку
В России по семейной ипотеке можно будет купить вторичное жилье. Оператор льготной программы — «Дом.РФ». На площадке опубликовали список городов, где будет доступна льгота.
Где и когда можно купить вторичку под семейную ипотеку
Купить квартиру на вторичном рынке под семейную ипотеку можно с 1 апреля в городах с низким объемом строительства жилья. В перечень вошли Воркута, Геленджик, Комсомольск-на-Амуре, Норильск и Мурманск.
Всего в списке 904 города. В Курской и Белгородской областях семейная ипотека на вторичку предоставляется в восьми населенных пунктах, в Брянской — в 15 городах, в ДНР — в 51, в ЛНР — в 36 населенных пунктах.
Спрос на ипотеку вновь стал расти после ожидаемого сезонного падения.
Кто может взять семейную ипотеку
Семейную ипотеку могут взять россияне, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет включительно. Жилье должно находиться в границах городов, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или количество таких зданий не превышает двух.
Исключения — Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области. Максимальная ставка на весь срок кредитования — 6%, минимальный первоначальный взнос — 20%, максимальная сумма кредита — 12 миллионов.
Депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин ранее напомнил, что семейная ипотека доступна многодетным семьям, а материнский капитал можно использовать как первоначальный взнос. В 2025 году размер такой выплаты на второго и последующих детей составляет 912 тысяч рублей.
Преимущества госпрограммы
Госпрограмма льготного жилищного кредитования для семей с детьми позволяет:
- получить ипотеку с низкой фиксированной процентной ставкой;
- рефинансировать текущий кредит на льготной ставке;
- приобрести как строящееся, так и готовое жилье на первичном рынке недвижимости;
- приобрести готовое жилье у Московского фонда реновации, при условии, что такой фонд является застройщиком;
- приобрести готовое жилье у ППК «Фонд развития территорий»;
- получить кредит на льготных условиях на цели строительства индивидуального жилого дома.