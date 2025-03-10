Депутат Никитин напомнил о семейной ипотеке под 6% для многодетных

Депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин сообщил « Газете.ru », что благодаря государственным программам многодетные семьи в 2025 году смогут приобрести квартиру стоимостью от семи до 15 миллионов рублей.

По словам парламентария, в рамках программы «Семейная ипотека» многодетная мать сможет взять кредит на 30 лет под 6%.

«Для Москвы максимальная сумма кредита — 12 миллионов рублей, первоначальный взнос — 20%, тогда квартира максимально может стоить 15 миллионов рублей. Для регионов эта сумма будет равна 7,5 миллиона рублей», — пояснил Никитин.

Он также напомнил, что материнский капитал можно использовать как первоначальный взнос по ипотеке. В 2025 году размер соответствующей выплаты на второго и последующих детей составляет 912 тысяч рублей. Женщине со средней зарплатой в 80 тысяч рублей банки, вероятно, одобрят ипотеку на 30 лет с платежом в 32–40 тысяч рублей под 6% на максимальную сумму в семь миллионов рублей, уточнил депутат.