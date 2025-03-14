Семейную ипотеку распространили на вторичное жилье

Минфин: семейную ипотеку на вторичку введут в регионах, где строят мало жилья

Россияне с 1 апреля 2025 года смогут оформить семейную ипотеку при покупке жилья на вторичном рынке в регионах с низким уровнем жилищного строительства. Об этом сообщили на сайте Минфина.

В ведомстве уточнили, что новые условия будут действовать на вторичном рынке в городах, где ведется строительство не более двух домов.

Стать владельцами квартиры на вторичном рынке по ставке до 6% годовых смогут семьи с детьми в возрасте до шести лет включительно, и только один раз. Минфин напомнил, что приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет, при условии что его не признали аварийным.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков отметил, что данное решение поможет улучшить жилищные условия семей, проживающих в населенных пунктах, где есть дефицит в жилищном строительстве.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил установить надбавку к выплатам для российских семей, в которых растут более 10 детей.