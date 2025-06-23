Сегодня 15:28 Врачи спасли россиянина с червями в сердце. Почему дачники в зоне риска? Врач-педиатр Бережанский: дачники чаще всего заражаются гельминтами 0 0 0 Эксклюзив

Общество

Еда

Дети

Больницы

Болезни

Врачи

Правила

Мужчины

История

Удобрения

Водоемы

В Ханты-Мансийске произошла страшная история — 47-летнего мужчину с личинками ленточных червей в сердце смогли спасти от гибели. Как объяснили эксперты — пациент был болен эхинококкозом. Это очень редкое заболевание с высокой летальностью — умирают 30% заразившихся. Как не оказаться в зоне риска, в беседе с 360.ru объяснил врач-педиатр Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.

Как можно заразиться эхинококкозом? Эхинококкоз — это хроническое заболевание, которое вызывают именно личинки паразитов, объяснил специалист. Способов подхватить его, к сожалению, множество. «Заразиться можно через воду, через почву, через непрожаренное мясо козы, коровы и так далее. Попадает личинка в организм, в такой капсуле, под действием желудочно-кишечного сока, который есть, капсула растворяется, образуется взрослая особь, она живет в кишечнике», — объяснил врач.

Фото: Медиасток.рф

Однако если к человеку сразу попадает личинка без капсулы, то она «пробуривает» стенку кишечника, попадает в кровоток и разносится по всему организму. В итоге паразит застревает в какой-то части тела — в печени, легких, сердце или даже головном мозге. Там она развивается и образует вокруг себя капсулу, которая растет примерно на один-три сантиметра в год. «Поэтому изначально она может даже никак себя клинически не проявлять, пока не вырастет до какого-нибудь размера. У нас пациент, ребенок, был, в головном мозге у него капсула выросла до 12 сантиметров», — заявил собеседник 360.ru.

Симптомы эхинококкоза На первых этапах личинка никак не проявит себя. Проблемы начинаются, когда она вырастает, продолжил Бережанский. Капсула — это чужеродный объект в организме, который выделяет токсины. На них у заболевшего начинается аллергия — появляется сыпь, покраснения. Позже начинается субфибрилитет — температура держится на 37-37,2 градусах и не спадает. Потом появляются интоксикационные синдромы — утомляемость, слабость, подташнивание, вегетососудистые изменения.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press / www.globallookpress.com

Чем опасен эхинококкоз? «Проблема в том, что когда эта капсула растет, она сдавливает органы и ткани, <…> эти ткани просто отмирают. И вот в этой капсуле одной может жить одна личинка. А бывает еще, когда капсула состоит из многих личинок, по сути, как сборный шарик», — объяснил врач. По его словам, чаще всего паразит застревает в печени и легких. Во втором случае человек может кашлять кровью и чувствовать неприятные ощущения в груди, особенно при дыхании. Если капсула развивается в головном мозге — у пациента часто будут судороги. Специалист обратил особое внимание, что эхинококкоз способен приводить к летальному исходу. Особенно если личинки поселились в сердце — сдавленные ткани могут остановить его рост. Однако рост капсулы не единственное, чем опасно заболевание. «Внутри вот этой капсулы личинка живет, плавает в жидкости. Редко, но бывает, что капсула рвется. Эта жидкость очень токсична для организма. Она может вызвать сразу инфекционно-токсический шок, и это сразу может привести к летальности», — сказал Бережанский.

Фото: Медиасток.рф

Как обезопасить себя? Бережанский призвал соблюдать правила гигиены, чтобы обезопасить себя от заражения паразитами. Особенно врач предупредил дачников при работе с удобрениями. Дело в том, что в компосте живет много гельминтов, они могут попасть в организм, если не помыть руки. Также врач призвал обязательно мыть овощи и фрукты перед трапезой, даже если плоды выросли на своем огороде. Наконец, нужно внимательнее относиться к мясу. Перед употреблением проверить, полностью ли оно готово. Еще пить следует только чистую воду, ни в коем случае не набирать ее из речек или водоемов. Отдельно Бережанский раскритиковал известное правило пяти секунд. По его словам, если какая-то еда упала на пол, микробы мгновенно попадают на нее.